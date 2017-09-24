Срна может быть дисквалифицирован на 2 года

Координатор допинг-контроля чемпионата Украины Максим Бецко в эфире телеканала 2+2 сообщил, что решение о дисквалификации защитника "Шахтера" Дарио Срны будет принято 29 сентября. По его словам, 35-летнему хорвату грозит отстранение от футбола на срок от 1 до 2 лет, если будет доказано, что он сознательно принимал запрещенный препарат.

По информации Бецко, капитан "горняков" получил извещение о том, что в его пробе найдено запрещенное вещество, 18 сентября. У Срны есть 10 дней на предоставление контраргументов о объяснение положительного результата допинг-теста.

Дарио Срна вне игры из-за допинга. Что происходит?