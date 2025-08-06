Футбол
6 августа, 19:20

Футболист украинской «Зари» Белоцерковец умер в 25 лет

Алина Савинова

Ушел из жизни полузащитник украинской «Зари» Владимир Белоцерковец, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Причины смерти 25-летнего футболиста не уточняются. При этом 6 августа портал Sport.ua сообщил, что полузащитник восстановился после травмы голеностопа и приступил к тренировкам с командой.

Белоцерковец с 2013 по 2017 год выступал за харьковский «Металлист» в детско-юношеской футбольной лиге Украины. Летом 2017-го он присоединился к «Заре», за основную команду которой дебютировал в чемпионате Украины в 2020 году. В 2022-м полузащитник перешел в «Металлург», в котором провел два года, а затем играл за «Ингулец». В январе 2025-го футболист вернулся в «Зарю» и сыграл за команду из Луганска 11 матчей, отдав одну голевую передачу.

Источник: ТАСС
