Украинский футболист «Кривбасса» принял решение остаться в Словении после сборов клуба

Вратарь «Кривбасса» Игорь Омельченко принял решение остаться в Словении после окончания сборов команды.

«Кривбасс» информирует о том, что футболист Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся на Украину вместе с командой, клуб связался с игроком, но тот отказался возвращаться в «Кривбасс», — цитирует ТАСС пресс-служба «Кривбасса».

В клубе добавили, что проведут все необходимые мероприятия, чтобы вернуть игрока в расположение команды. Контракт Омельченко с «Кривбассом» истекает в 2026 году.