Оператор сборной СССР объяснил, в чем Лобановский сильнее Бескова как тренер

Видеооператор сборной СССР Евгений Маликов в интервью «СЭ» сравнил главных тренеров национальной команды — Валерия Лобановского и Константина Бескова.

— Были же команды, у которых все на импровизации. Как Голландия в 1988-м.

— Вы серьезно? Та Голландия полностью просчитывалась!

— Я поражен.

— У голландцев очень многое было построено на домашних заготовках. Все повторялось! Это стандарты на виду, их все видят. Но, кроме этого, у них пятнадцать заготовленных комбинаций. То, что обыграли голландцев в первом матче — во многом моя заслуга. Я ездил на матчи сборной Голландии, матчей шесть смонтировал. С Юрием Морозовым сидели, разбирали каждое движение. Я что-то предлагал. Но в финале случился гол ван Бастена, который не просчитать...

— Да при чем здесь ван Бастен? Финал в чистом виде проиграл ваш любимый Лобановский. Выпадает Кузнецов, центральный защитник. Лобановский думал, кого поставить, — и выбрал самое неочевидное...

— Поставил Алейникова.

— Почему-то решив, что здоровый Балтача не готов, боится. В итоге Алейников наворотил в этом финале.

— После игры-то хорошо говорить. Я знаю, что помощники к Лобановскому лезли с советами. Говорили что-то не то. Но Лобановский сломаться не мог. Это Бесков трясся перед решающими матчами. Помню, на Олимпиаде перед матчем с ГДР как начало его колотить! Ходит зачем-то по ребятам, ведет беседы — и этот мандраж моментально передается.

— Лобановский не трясся?

— Лобан все решил задолго. Он мог проиграть — но решение свое не менял прямо перед матчем. Если только кто-то заболеет. Я присматривался — уже за неделю было ясно, кто у Лобановского в основном составе. В этом его сила.