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19 августа 2025, 15:03

Футболистка украинского «Систерс» получила желтую карточку за русскую речь

Павел Лопатко

Футболистку одесского клуба «Систерс» Ирину Майбородину наказали за использование русского языка во время игры чемпионата Украины с «Колосом» из Ковалевки, сообщает ТАСС со ссылкой на «Трибуну».

Игра проходила 17 августа и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Систерс». На 42-й минуте главный судья матча Анастасия Романюк показала Майбородиной желтую карточку.

По мнению арбитра, 32-летняя футболистка демонстрировала неспортивное поведение, выражаясь с использованием слов русского языка.

«На русском языке мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины. Желтая карточка за несогласие», — цитирует «Трибуна» Романюк.

Источник: ТАСС
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