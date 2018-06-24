Агент: "Наполи" действительно ищет вратаря, но у Акинфеева нет паспорта ЕС, и он не так молод"

Известный итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал "СЭ" информацию о том, что голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев попал в сферу интересов "Наполи"​.

– Знаю, что "Наполи" ищет нового вратаря. Если верить прессе, то Карло Анчелотти сделал выбор в пользу Альфонса Ареолы, – сказал Спинози. – Знаю, что Акинфеев очень хороший голкипер. Но дело в том, что у него нет паспорта ЕС. К тому же он не так молод, поэтому такую сделку будет сложно провернуть. Но наперед ты никогда ничего не знаешь.

Как сообщает Il Messaggero, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис включил Акинфеева в список потенциальных голкиперов клуба. Контракт 32-летнего россиянина с ЦСКА истекает в 2019 году. В минувшем сезоне чемпионата России на его счету 28 матчей, в 15-и из которых он сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. (Игорь НОВИКОВ)