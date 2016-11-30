В Красноярске готовы к выходу "Енисея" в премьер-лигу

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заверил, что "Енисей" не останется без поддержки в случае выхода в РФПЛ. По его словам, перед началом сезона у команды не было спортивной задачи. Однако красноярские футболисты успешно провели первую часть первенства ФНЛ и сейчас находится в зоне стыковых матчей с командами премьер-лиги.

- Выход в премьер-лигу? Мы такую спортивную задачу перед командой не ставили, - приводят слова Толоконского sibnovosti.ru со ссылкой на телеканал "Енисей". - Но спорт так устроен, что нельзя не стремиться к победам. Сейчас начнется, что кто-то не захочет в премьер-лигу. Но в спорте нужно побеждать! Да, РФПЛ требует других ресурсов и других средств. Но пусть команда побеждает. Если выйдем - найдем деньги, обеспечим достойное выступление. Край сильный.

Губернатор отметил, что раньше спортивные задачи в красноярском футболе "плохо решались", а команда "даже выживала". Сейчас "Енисей" стал уважаемым коллективом, подчеркнул глава региона.

Напомним, "Енисей" после 24 матчей занимает четвертое место в первенстве ФНЛ. В активе красноярцев 37 очков. Нынешнее положение позволяет команде бороться за выход в РФПЛ через стыковые матчи.