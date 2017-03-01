Юрий Семин: "Нет смысла рекламировать Ари"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в матче 1/4 финала Кубка России над "Тосно" (1:0) отметил, что нападающий Ари должен был использовать свои моменты. Наставник добавил, что не думал о предстоящих соперниках железнодорожников.

– Команда показала победный результат – это самое главное, – сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – "Локомотив" в полуфинале. Хорошо сыграли в обороне, как и планировали. Ари? Он должен был забить, он форвард. Рекламировать его нет смысла. Это хороший игрок. Надеюсь, он поможет команде.

Да какая разница с кем играть дальше. Многие лидеры вылетели в матчах с клубами из ФНЛ.