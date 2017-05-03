Владимир Маркин: "Одному из участников беспорядков на трибунах стадиона "Фишт" уже дали 15 суток"

Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин рассказал о том, что после финала Кубка России "Локомотив" - "Урал" (2:0), который вчера состоялся в Сочи на стадионе "Фишт", задержаны 64 болельщика.

– Вчера после финала Кубка на трибунах произошла драка между болельщиками московского клуба. Какой информацией располагаете?

– Шестьдесят четыре болельщика были задержаны прямо на стадионе и доставлены в отделы полиции. Ночью уже прошли первые суды. Насколько я знаю, одному из участников этих беспорядков уже дали 15 суток. Работа продолжается, и все виновные будут жестко наказаны.

– Как пишут в СМИ, один болельщик был госпитализирован с травмой головы. Вы отслеживаете, каково его состояние?

– Честно говоря, я не в курсе.

"Локомотив" победил в финальном матче "Урал" со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука. Этот трофей стал седьмым в истории клуба и пятым для главного тренера железнодорожников Юрия Семина. "СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" – "Урал". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)