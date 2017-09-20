Виктор Гончаренко: "В плотном графике приходится чем-то жертвовать"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Авангарда" (0:1 д.в.) в 1/16 финала Кубка России сказал, что не жалеет о решении не брать на игру основной состав. Наставник армейцев в числе плюсов завершившейся встречи назвал ажиотаж среди курских болельщиков и возможность дать игровую практику молодым футболистам.
- Кубковые матчи нужны, чтобы собирать полные стадионы, как сегодня в Курске, - цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. - Даже старожилам тяжело вспомнить, когда он так заполнялся. По материалам, которые мы видели, понятно, что ходит мало зрителей. Понимали, что желание хозяев будет огромным, что они будут сверхмотивированны. Мы приехали, чтобы пройти дальше. Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил. Но мы собрали полный стадион и дали игровую практику тем, кто мало играет. Молодые футболисты попробовали взрослый футбол – в первую очередь, речь про Тикнизяна и Олейникова. Не хотелось играть дополнительное время, но это кубковый матч.
- Вы не выглядите слишком огорченным…
- А как я должен выглядеть? Тренеру тяжело всегда отличать победу от поражения. Если выиграл, многие вещи не замечаются, а поражения отрезвляют.
- Не жалеете, что не взяли основных игроков?
- Нет.
- Есть мнение, что Кубок России как турнир – второстепенное соревнование. Команды РФПЛ не выставляют основных игроков. Как считаете, это правильно или нет?
- Дело не во второстепенности, а в том, что очень сильно уплотнился календарь РФПЛ из-за чемпионата мира. У команд же есть 22-23 футболиста, их всех надо использовать. Плюс у нас есть первенство, Лига чемпионов, матчи сборных. Это очень большая нагрузка. Если бы у нас была неделя на подготовку, играл бы основной состав. Но в плотном графике приходится чем-то жертвовать.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-ponimali-chto-zhelanie-khozyaev-budet-ogromnym/
Ivenhoe
Армеец-1 и Ратислав, пожалуйста, выбирайте выражения, высказываясь о тренере любимой команды. Помимо ВАС есть другие люди и другие мнения. И, если хотите, чтоб уважали Ваше мнение, уважайте мнение других. Если Вы этого не понимаете, то скорее всего, Вы ошиблись с выбором команды: Вам надо топить за мясо, там такие почти все. P.S. Пардон за нотации, если б было видно, что Вы не армейцы, я б промолчал...
20:48
diskmen
Лучше бы молодёжный состав отправили.У них хоть сыгранность есть.
20:45
Ivenhoe
Да о чем вообще сейчас говорить ( по поводу "пожертвовали")? Дождемся итогов матчей против Динамо и МЮ. Тогда будет понятно, стоило ли жертвовать. Всё ж зависит от результата.
20:41
Армеец-1
Ратислав /20:22/ ------- Согласен полностью на счёт этих запасных ху.....вых!!! После игры бутсой да по еб.....щу каждому!!! Твари! Особенно этому обрезанному пешеходу...
20:37
Serenky25
Пожертвовали? т.е. по сути умышленно выставили такой состав, что бы кубок не мешался под ногами? И тренер это заявляет на всю страну! Ай мы молодцы...
20:36
Ivenhoe
Всё по делу.
20:33
luxembourg
Тренеру тяжело всегда отличать победу от поражения. (с)
20:33
Седой конь
А зачем этот Кубок нужен ЦСКА, Краснодару или там Зениту? Они и так 100% будут в первой пятёрке ЧР. А значит буду участвовать в еврокубках. Это вот Спартак сейчас рвёт и мечет, чтобы у Кубани выиграть. Им Кубок нужен. Так что всё правильно Гончаренко и сделал и сказал.
20:28
БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ
""надо чем--то жертвовать""???? Ну, и пожертвовал бы Л.Ч.!!! А про "плотный график" нытьё наш/рашенское уже достало... На Евро--чемпионаты посмотри...
20:27
Ратислав
Думаю надо пожертвовать Гончаренкой. Если он не может заставить молодых футболистов играть с полной самоотдачей, то тренер он гавно, по крайней мере в таком компоненте как мотивация. Сидящие на лавке Милановы, Натхи и Набабкины должны были грызть пуще молодёжи - доказывать свой класс. Нет, еле ходили по полю. В общем это позор! Противно смотреть было, вне зависимости от результата.
20:22
The glory !
Да это не отмазы , а констатация факта
20:21
П_о_в_а_р
Лол.) Пошли отмазы... Неприоритетна.))
20:19
tryam
хоть один сказал нормально что слил ради чемпа и ЛЧ
20:18
shpasic
Ганчарэнка поплыл.
20:17
Армеец-1
Гончаренко - пожертвуй нах...й Оланаре!!!!!!!! Потому как зае.....л он не по детски!!!!!
20:17