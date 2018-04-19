У Погребняка подозрение на разрыв ахиллова сухожилия

Генеральной директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о состоянии 34-летнего нападающего Павла Погребняка. Форвард в среду, 18 апреля, не смог доиграть до конца полуфинальный матч Кубка России со "Спартаком" (1:1, 5:4 – по пенальти) – на 34-й минуте форварда заменил Никола Труич.

– По предварительным данным у Павла разрыв ахиллового сухожилия. Скорее всего, ему потребуется операция, – сообщил Матюшенко. – По-другому там ничего не сделать. Но еще предстоит связываться с врачом, чтобы уточнить информацию. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Погребняку после травмы в матче со "Спартаком" и свистели, и аплодировали //

Павел Погребняк: "Возможно, все серьезно. Могу пропустить финал Кубка"