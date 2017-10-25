20:49 | Футбол — Кубок России

"Спартак" вышел в 1/4 финала Кубка России

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Спартак" Нч - 5:2. Хозяева вышли в 1/4 финала Кубка России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Спартак" Нч - 5:2. Хозяева вышли в 1/4 финала Кубка России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Кубка России разгромил "Спартак" из Нальчика со счетом 5:2. Красно-белые вышли в четвертьфинал турнира впервые с сезона-2010/11. Голами в составе москвичей отметились Марио Пашалич, Лоренсо Мельгарехо и Илья Кутепов. Еще один мяч гости забили в свои ворота.

В 1/4 финала "Спартак" сыграет против "Крыльев Советов" Андрея Тихонова.

Кубок России

1/8 финала

"Спартак" (Москва) - "Спартак" (Нальчик) - 5:2 (1:1)

Голы: Медников, 19 (0:1). Пашалич, 30 (1:1). Мельгарехо, 48 (2:1). Мельгарехо, 52 (3:1). Гугуев, 58 (3:2). Жилов, 81 - в свои ворота (4:2). Кутепов, 89 (5:2).

"Спартак" М: Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти (Джикия, 65), Комбаров, Мельгарехо (Промес, 57), Пашалич, Глушаков, Давыдов (Попов, 78), Педро Роша, Луиз Адриану.

"Спартак" Нч: Шогенов, Жилов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Миронов (Магомадов, 86), Медников (Ахриев, 62), Паштов, Каркаев (Машуков, 66), Гугуев, Тлупов.

Предупреждения: Медников, 17. Комбаров, 57. Муслуев, 68. Промес, 68.

Судьи: ВОЛОШИН, Миневич (оба Смоленск), Гаврилин (Владимир).

25 октября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" - "Спартак" Нч // 
"Спартак" - "Спартак" Нч. Видео всех голов

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Крюков Сергей

Митяй Антибомж///Вместо тренировки. И ребятишкам дали сыграть.20:52/// ===== Привет) Так-то оно так, но ведь чуть не обалбесились. И это в юбилей. А Джикия - это просто Чивадзе наших дней. Спасибо, Амкар). И да, спартачи с победой всех!

21:06

yspesh4

Бней Иегуда На классе!)) 20:54 /// Старик, ты это, шифровальную машинку отключай. Пиши чё у тебя в сердце.

21:03

Roov

Сняли проклятье 1/8 кубка. Мельгарехо горяч, сделал игру! На игроков Нальчика игра на огромную аудиторию повлияла как скипидар в одно известное место, а наши непозволительно много ошибались. Дублёры не убедили.

21:03

Jean4

А Нальчик то дал бой, неплохо контратаковали, правда в защите все конечно еще хуже чем у "москвичей".

21:03

Странник-777

четверть финал с Крылашками, а полуфинал - в Хабаровске?

21:01

valdai-shaltai-boltai

Пашалич, Петкович, Педро Роша...просто слабые игроки. В Спартаке это балласт. Адриану походу просто играть не хочет, зная что он представлял из себя в Шахтёре.

20:59

14BrGRU

Бней Иуда, народная это зенитушка, это они содержатся всем народом.

20:58

SP2

Опять всё тёплуюкомпанию Мельгарьехо спас? Типа, самый слабый игрок. Уже третий или четвертый раз выручает Спартак!!

20:58

fk-47

а нальчик спартак москва

20:58

van der sar

Московский "Спартак" переборол не соперника, московский "Спартак" переборол прежде всего себя.

20:58

14BrGRU

Футболисты из Нальчика сделали все возможное чтобы Спартак оказался в 1/4 финала, мда.

20:57

Бней Иегуда

Опять сайт обвалился от игры народной команды.)) Наверное много желающих.))

20:57

Бней Иегуда

На классе!))

20:54

tarkys

Бомба-Лоренцо! Спартак с победой!

20:53

Alukard1349

Тренировка.На классе

20:53

Митяй Антибомж

Вместо тренировки. И ребятишкам дали сыграть.

20:52