"Спартак" вышел в 1/4 финала Кубка России

"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Кубка России разгромил "Спартак" из Нальчика со счетом 5:2. Красно-белые вышли в четвертьфинал турнира впервые с сезона-2010/11. Голами в составе москвичей отметились Марио Пашалич, Лоренсо Мельгарехо и Илья Кутепов. Еще один мяч гости забили в свои ворота.

В 1/4 финала "Спартак" сыграет против "Крыльев Советов" Андрея Тихонова.

Кубок России

1/8 финала

"Спартак" (Москва) - "Спартак" (Нальчик) - 5:2 (1:1)

Голы: Медников, 19 (0:1). Пашалич, 30 (1:1). Мельгарехо, 48 (2:1). Мельгарехо, 52 (3:1). Гугуев, 58 (3:2). Жилов, 81 - в свои ворота (4:2). Кутепов, 89 (5:2).

"Спартак" М: Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти (Джикия, 65), Комбаров, Мельгарехо (Промес, 57), Пашалич, Глушаков, Давыдов (Попов, 78), Педро Роша, Луиз Адриану.

"Спартак" Нч: Шогенов, Жилов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Миронов (Магомадов, 86), Медников (Ахриев, 62), Паштов, Каркаев (Машуков, 66), Гугуев, Тлупов.

Предупреждения: Медников, 17. Комбаров, 57. Муслуев, 68. Промес, 68.

Судьи: ВОЛОШИН, Миневич (оба Смоленск), Гаврилин (Владимир).

25 октября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" - "Спартак" Нч //

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