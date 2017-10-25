"Спартак" вышел в 1/4 финала Кубка России

"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Кубка России разгромил "Спартак" из Нальчика со счетом 5:2. Красно-белые вышли в четвертьфинал турнира впервые с сезона-2010/11. Голами в составе москвичей отметились Марио Пашалич, Лоренсо Мельгарехо и Илья Кутепов. Еще один мяч гости забили в свои ворота.
В 1/4 финала "Спартак" сыграет против "Крыльев Советов" Андрея Тихонова.
Кубок России
1/8 финала
"Спартак" (Москва) - "Спартак" (Нальчик) - 5:2 (1:1)
Голы: Медников, 19 (0:1). Пашалич, 30 (1:1). Мельгарехо, 48 (2:1). Мельгарехо, 52 (3:1). Гугуев, 58 (3:2). Жилов, 81 - в свои ворота (4:2). Кутепов, 89 (5:2).
"Спартак" М: Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти (Джикия, 65), Комбаров, Мельгарехо (Промес, 57), Пашалич, Глушаков, Давыдов (Попов, 78), Педро Роша, Луиз Адриану.
"Спартак" Нч: Шогенов, Жилов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Миронов (Магомадов, 86), Медников (Ахриев, 62), Паштов, Каркаев (Машуков, 66), Гугуев, Тлупов.
Предупреждения: Медников, 17. Комбаров, 57. Муслуев, 68. Промес, 68.
Судьи: ВОЛОШИН, Миневич (оба Смоленск), Гаврилин (Владимир).
25 октября. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Трансляция матча "Спартак" - "Спартак" Нч //
"Спартак" - "Спартак" Нч. Видео всех голов
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
Крюков Сергей
Митяй Антибомж///Вместо тренировки. И ребятишкам дали сыграть.20:52/// ===== Привет) Так-то оно так, но ведь чуть не обалбесились. И это в юбилей. А Джикия - это просто Чивадзе наших дней. Спасибо, Амкар). И да, спартачи с победой всех!
21:06
yspesh4
Бней Иегуда На классе!)) 20:54 /// Старик, ты это, шифровальную машинку отключай. Пиши чё у тебя в сердце.
21:03
Roov
Сняли проклятье 1/8 кубка. Мельгарехо горяч, сделал игру! На игроков Нальчика игра на огромную аудиторию повлияла как скипидар в одно известное место, а наши непозволительно много ошибались. Дублёры не убедили.
21:03
Jean4
А Нальчик то дал бой, неплохо контратаковали, правда в защите все конечно еще хуже чем у "москвичей".
21:03
Странник-777
четверть финал с Крылашками, а полуфинал - в Хабаровске?
21:01
valdai-shaltai-boltai
Пашалич, Петкович, Педро Роша...просто слабые игроки. В Спартаке это балласт. Адриану походу просто играть не хочет, зная что он представлял из себя в Шахтёре.
20:59
14BrGRU
Бней Иуда, народная это зенитушка, это они содержатся всем народом.
20:58
SP2
Опять всё тёплуюкомпанию Мельгарьехо спас? Типа, самый слабый игрок. Уже третий или четвертый раз выручает Спартак!!
20:58
fk-47
а нальчик спартак москва
20:58
van der sar
Московский "Спартак" переборол не соперника, московский "Спартак" переборол прежде всего себя.
20:58
14BrGRU
Футболисты из Нальчика сделали все возможное чтобы Спартак оказался в 1/4 финала, мда.
20:57
Бней Иегуда
Опять сайт обвалился от игры народной команды.)) Наверное много желающих.))
20:57
Бней Иегуда
На классе!))
20:54
tarkys
Бомба-Лоренцо! Спартак с победой!
20:53
Alukard1349
Тренировка.На классе
20:53
Митяй Антибомж
Вместо тренировки. И ребятишкам дали сыграть.
20:52