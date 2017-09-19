"Спартак" пока не может вылететь в Краснодар

"Спартак" не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России против "Кубани". Предполагаемая причина – поломка самолета. Изначально красно-белые должны были вылететь в 17.15, а приземлиться в столице Кубани – в 18.40, однако теперь прилет перенесен ориентировочно на 23.00.

– Вылет задерживается, а когда прилетим, не знаю, – сказал глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

Матч "Кубань" – "Спартак" запланирован на среду, 20 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. (Сергей ЕГОРОВ, Екатерина ПОТАПОВА)