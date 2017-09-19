"Спартак" пока не может вылететь в Краснодар

"Спартак" не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России против "Кубани". Предполагаемая причина – поломка самолета. Изначально красно-белые должны были вылететь в 17.15, а приземлиться в столице Кубани – в 18.40, однако теперь прилет перенесен ориентировочно на 23.00.
– Вылет задерживается, а когда прилетим, не знаю, – сказал глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.
Матч "Кубань" – "Спартак" запланирован на среду, 20 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. (Сергей ЕГОРОВ, Екатерина ПОТАПОВА)
Инквизитор 2013-9
Ссат играть!))) Оставайтесь дома. Технарь 3:0 и никакого позора.)
18:59
foreverCSKAforever
Теперь Курьера еще и пилота самолета уволит в придачу к водителю клубного автобуса.
18:57
rusfed 2.0
чё они, чартером летают, что ль? надо было не выпендриваться и лететь на регулярном рейсе
18:52
mr.objectivity
К сожалению, пока не может вылететь... Но еще не вечер... ФНЛ ждет
18:51
Medved.
Тот самый Зануда - Федун не имел в виду, что он грести будет, а команде не положено - устать могут
18:50
Тот самый Зануда
А при чём тут самолёт,когда они все должны находиться в лодке?
18:45
shpasic
и не говорите потом, что Спартак не общается с прессой!!!
18:44
foreverCSKAforever
Пусть поплывут.
18:42
Жорик Вартанов
беда не приходит одна( выгоните Трахтенберга, у него невезучая фамилия)))
18:41
Jean4
Это знак с выше, вылет из кубка не за горами.)
18:41