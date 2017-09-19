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18:33 | Футбол — Кубок России

"Спартак" пока не может вылететь в Краснодар

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"Спартак" не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России против "Кубани". Предполагаемая причина – поломка самолета. Изначально красно-белые должны были вылететь в 17.15, а приземлиться в столице Кубани – в 18.40, однако теперь прилет перенесен ориентировочно на 23.00.

– Вылет задерживается, а когда прилетим, не знаю, – сказал глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

Матч "Кубань" – "Спартак" запланирован на среду, 20 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. (Сергей ЕГОРОВ, Екатерина ПОТАПОВА)

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Инквизитор 2013-9

Ссат играть!))) Оставайтесь дома. Технарь 3:0 и никакого позора.)

18:59

foreverCSKAforever

Теперь Курьера еще и пилота самолета уволит в придачу к водителю клубного автобуса.

18:57

rusfed 2.0

чё они, чартером летают, что ль? надо было не выпендриваться и лететь на регулярном рейсе

18:52

mr.objectivity

К сожалению, пока не может вылететь... Но еще не вечер... ФНЛ ждет

18:51

Medved.

Тот самый Зануда - Федун не имел в виду, что он грести будет, а команде не положено - устать могут

18:50

Тот самый Зануда

А при чём тут самолёт,когда они все должны находиться в лодке?

18:45

shpasic

и не говорите потом, что Спартак не общается с прессой!!!

18:44

foreverCSKAforever

Пусть поплывут.

18:42

Жорик Вартанов

беда не приходит одна( выгоните Трахтенберга, у него невезучая фамилия)))

18:41

Jean4

Это знак с выше, вылет из кубка не за горами.)

18:41