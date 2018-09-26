"Спартак" победил "Черноморец" в Новороссийске

"Спартак" в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России обыграл "Черноморец" (1:0). Единственный гол в первом тайме забил Зе Луиш.
В 1/8 финала москвичи сыграют против победителя встречи "Чайка" – "Анжи".
Олимп-Кубок России
1/16 финала
"Черноморец" (Новороссийск) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: Зе Луиш, 28.
"Черноморец" (Новороссийск): Швагирев, Лезгинцев, Юдин, Обивалин, Кузнецов, Пуляев, Гаранжа, Селеменев, Мендель (Миносян, 80), Черткоев (Захаров, 42), Стефанович (Матюшенко, 75).
"Спартак" (Москва): Ребров, Маслов, Мамин, Петкович (Боккетти, 9), Комбаров, Ломовицкий, Пантелеев (Ананидзе, 83), Тимофеев, Ханни (Фернанду, 67), Ташаев, Зе Луиш.
Предупреждения: Ташаев, 15. Лезгинцев, 48. Мендель, 51. Ломовицкий, 70. Захаров, 76. Маслов, 85.
Удаление: Захаров, 90+2.
Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).
26 сентября. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".
Олимп-Кубок России: результаты матчей и календарь игр
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/playoff/