20:26 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Спартак" победил "Черноморец" в Новороссийске

26 сентября. Новороссийск. "Черноморец" - "Спартак" - 0:1. Красно-белые вышли в следующий раунд турнира. Фото ФК "Спартак", twitter.com/fcsm_official
26 сентября. Новороссийск. "Черноморец" - "Спартак" - 0:1. Красно-белые вышли в следующий раунд турнира. Фото ФК "Спартак", twitter.com/fcsm_official
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"Спартак" в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России обыграл "Черноморец" (1:0). Единственный гол в первом тайме забил Зе Луиш.

В 1/8 финала москвичи сыграют против победителя встречи "Чайка" – "Анжи".

Олимп-Кубок России

1/16 финала

"Черноморец" (Новороссийск) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:1) 

Гол: Зе Луиш, 28.

"Черноморец" (Новороссийск): Швагирев, Лезгинцев, Юдин, Обивалин, Кузнецов, Пуляев, Гаранжа, Селеменев, Мендель (Миносян, 80), Черткоев (Захаров, 42), Стефанович (Матюшенко, 75).

"Спартак" (Москва): Ребров, Маслов, Мамин, Петкович (Боккетти, 9), Комбаров, Ломовицкий, Пантелеев (Ананидзе, 83), Тимофеев, Ханни (Фернанду, 67), Ташаев, Зе Луиш.

Предупреждения: Ташаев, 15. Лезгинцев, 48. Мендель, 51. Ломовицкий, 70. Захаров, 76. Маслов, 85.

Удаление: Захаров, 90+2.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

26 сентября. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".

Олимп-Кубок России: результаты матчей и календарь игр

Черноморец Н - Спартак

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/playoff/

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/16 финала
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