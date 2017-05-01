Семин хвалит Павлюченко, Тарханов - Ари

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии финала Кубка России против "Локомотива" отметил в составе москвичей полузащитников Алексея Миранчука и Мануэла Фернандеша, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Наставник железнодорожников Юрий Семин выделил у уральцев форвардов Романа Павлюченко и Владимира Ильина.

– Кто самый опасный у соперника?

Семин: "Много опасных. Бикфалви, Павлюченко, Ильин – все опасные".

Тарханов: "Вся команда. Выделяются Миранчук и Фернандеш, хорошо вписался в командную игру Ари".

Финал Кубка России "Урал" – "Локомотив" пройдет 2 мая в Сочи, начало встречи – в 18:45. "СЭ" проведет трансляцию матча.