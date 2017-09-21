Роберто Манчини: "Матч был омрачен судейскими ошибками"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения от петербургского "Динамо" (2:3 д.в.) в 1/16 финала Кубка России заявил, что команда собиралась дойти как минимум до финала турнира. Специалист отставлся доволен тем, что его подопечные проявили бойцовские качестве в неполном составе.
- Вылет для вас является трагедией?
- Мне очень жаль, мы хотели дойти до финала, но не получилось. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками. Рад, что мои игроки боролись в меньшинстве. (Гоша ЧЕРНОВ)
Все голы матча "Динамо" СПб - "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира
Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"
Izmegul
Этот раньше остальных начал...
00:01
kauperwood37
сколкьо свиней и лошадей опущенных набежало
23:55 21 сентября
гаттузо туп
А когда Луческу уходил,он на прощание Манчини не поцеловал?)))
23:45 21 сентября
Alex3114
Этот манчини - не родственник предыдущего тренера той же команды? Или это всё же политика самого клуба - вечно ныть?
23:42 21 сентября
Вопреки
Ну теперь осталось получить в Краснодаре полную авоську и закрыть рот господину Фурсенко, навязывающему нам "величие" тренера и питерской команды. Удачи быкам - самое время брать тепленькими этих униженных адм.ресурсников.
23:34 21 сентября
Вопреки
После этого позора не отмоются теперь долго. А после транса и унижения, в выходные примут от "Краснодара" по полной и потеряют лидерство... И посыпятся, дай бог. Тратить народные денежки ГРЕШНО... вот боженька и возвращает долги беспредельщикам.
23:28 21 сентября
AnatolyNZ
Очень плохой мальчик Манчини был укушен Луческу. Или,после Луческу не произвели санобработку в кабинете тренера,какая то часть вируса осталась,и Манчини заразился.
23:27 21 сентября
Андрей Краснодарский
Как говорят хохлы-почилося. Зенит запел любимую песню!
23:24 21 сентября
SSergey
Пока получалось не проигрывать, все было хорошо. Как только получили оплеуху, сразу же завели старую, добрую песню о "плохом" судействе. К счастью не всегда побеждает халявное бабло. Динамо Спб с заслуженной победой, красавчики!
23:22 21 сентября
kvadrocopter
Манчинишкины слезки... С Дзюбой поведешься, слез нальешься...
23:18 21 сентября
П_о_в_а_р
У судьи не было шаров.
23:17 21 сентября
Монте-Кристо (Мститель) .
Плохой тренер всегда считает виновными судей. И грустно, что макарона не ищет проблемы в себе. Зачем он купил этот шлак в Южной Америке ? И еще. До него Дзюба хорошо играл, при нем деградировал ? Значит он много делает неверно. А сегодняшний матч его провал. И думаю, что не последний. Если бы Манчини сказал, что он виноват в поражении, то поступил бы, как человек и как мужик. А он себя повел, как скотина женского пола.
23:17 21 сентября
kvadrocopter
Манчинишка пустил слезу... С Дзюбой поведешься, слез наберешься.
23:16 21 сентября
AnatolyNZ
Полностью не смотрел матч,только с 80-й минуты.Я согласен с Манчини по поводу судейства:возможно ошибка судьи,что он не удалил Капленко ,а дал только жёлтую.
23:16 21 сентября
Старожил футбола
Снова Плачинни в Зените! Судьи обидели Зенытик) Продолжай, Роберто))
23:15 21 сентября
Очень плохой мальчик
Манчини был укушен Луческу.
23:14 21 сентября
С.Мороз
Манчини разочаровал)))Это все уже слышали целый год от Зенита-2016/2017))))А вообще Точилин то красавчик,тактически переиграл миллионера Итальянского!
23:13 21 сентября
Mao11
Тот кто пишет, что судья свистел в пользу Зенита, он наверно смотрел прошлогоднее видео Спартака и уверенно может сказать именно в пользу Спартака, только забыл, что Зенит к Спартаку никакого отношения не имеет. В отличие от Спартака Зенит умеет считать деньги и тренеров брать умных и талантливых.
23:12 21 сентября
Вопреки
Ну вот... взял и все испортил - уж так Фурсенко восхвалял "великого" макаронника, а он взял и встал на тропу ноющих румынов и португальцев, обвиняя в собственной некомпетентности арбитров, отработавших великолепно. Интересно, теперь и господин ФУРСА песнь такую же споет или объективную оценку совести хватит дать ? Хотя, сомневаюсь - эти "великие" не привыкли проигрывать в честной борьбе и найдут крайнего за пределами газона. Позорники. Ну а Манчинни уже можно выгонять - один трофей уже уплыл, хотя и сотни миллионов выбросили народных на иноземцев.
23:11 21 сентября
vaysman
Надежд полны, в мечтах мы строим планы, Проект в фантазиях был несомненно крут. Но прилетят к нам вездесущие бакланы, И в сущности все смачно обо..ут.
23:10 21 сентября
George81
Дедушка Мирча оставил Манчини несколько конвертов, первый “вскрыть после вылета из кубка“...
23:07 21 сентября
Артур Дент
Лучше так: "Луческу жил, жив и будет жить!!!! И дело его живо!!!!"
23:06 21 сентября
Артур Дент
Реинкарнация.... Луческу жив или как?
23:05 21 сентября
Дарт Вейдер Первый
В Питере ныть...
23:04 21 сентября
Mad Butcher
бомжатня опять сопли пускает
23:04 21 сентября
George81
Манчини нашел конспекты Луческу???
23:04 21 сентября
vaysman
у них там что, песенники от старых тренеров в библиотеке клуба?
23:02 21 сентября
Pleafant
Если ошибки и были,то больше их было в пользу Зенита.Манчини идёт по стопам Луческу,из одного турнира он уже вылетел.
23:02 21 сентября
Коуч07
Старую известную песню запел.
23:01 21 сентября