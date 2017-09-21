Роберто Манчини: "Матч был омрачен судейскими ошибками"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения от петербургского "Динамо" (2:3 д.в.) в 1/16 финала Кубка России заявил, что команда собиралась дойти как минимум до финала турнира. Специалист отставлся доволен тем, что его подопечные проявили бойцовские качестве в неполном составе.

- Вылет для вас является трагедией?

- Мне очень жаль, мы хотели дойти до финала, но не получилось. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками. Рад, что мои игроки боролись в меньшинстве. (Гоша ЧЕРНОВ)

Все голы матча "Динамо" СПб - "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"