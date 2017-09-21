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22:58 21 сентября | Футбол — Кубок России

Роберто Манчини: "Матч был омрачен судейскими ошибками"

29

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения от петербургского "Динамо" (2:3 д.в.) в 1/16 финала Кубка России заявил, что команда собиралась дойти как минимум до финала турнира. Специалист отставлся доволен тем, что его подопечные проявили бойцовские качестве в неполном составе.

- Вылет для вас является трагедией?

- Мне очень жаль, мы хотели дойти до финала, но не получилось. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками. Рад, что мои игроки боролись в меньшинстве. (Гоша ЧЕРНОВ)

Все голы матча "Динамо" СПб - "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира
Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (29)
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Izmegul

Этот раньше остальных начал...

00:01

kauperwood37

сколкьо свиней и лошадей опущенных набежало

23:55 21 сентября

гаттузо туп

А когда Луческу уходил,он на прощание Манчини не поцеловал?)))

23:45 21 сентября

Alex3114

Этот манчини - не родственник предыдущего тренера той же команды? Или это всё же политика самого клуба - вечно ныть?

23:42 21 сентября

Вопреки

Ну теперь осталось получить в Краснодаре полную авоську и закрыть рот господину Фурсенко, навязывающему нам "величие" тренера и питерской команды. Удачи быкам - самое время брать тепленькими этих униженных адм.ресурсников.

23:34 21 сентября

Вопреки

После этого позора не отмоются теперь долго. А после транса и унижения, в выходные примут от "Краснодара" по полной и потеряют лидерство... И посыпятся, дай бог. Тратить народные денежки ГРЕШНО... вот боженька и возвращает долги беспредельщикам.

23:28 21 сентября

AnatolyNZ

Очень плохой мальчик Манчини был укушен Луческу. Или,после Луческу не произвели санобработку в кабинете тренера,какая то часть вируса осталась,и Манчини заразился.

23:27 21 сентября

Андрей Краснодарский

Как говорят хохлы-почилося. Зенит запел любимую песню!

23:24 21 сентября

SSergey

Пока получалось не проигрывать, все было хорошо. Как только получили оплеуху, сразу же завели старую, добрую песню о "плохом" судействе. К счастью не всегда побеждает халявное бабло. Динамо Спб с заслуженной победой, красавчики!

23:22 21 сентября

kvadrocopter

Манчинишкины слезки... С Дзюбой поведешься, слез нальешься...

23:18 21 сентября

П_о_в_а_р

У судьи не было шаров.

23:17 21 сентября

Монте-Кристо (Мститель) .

Плохой тренер всегда считает виновными судей. И грустно, что макарона не ищет проблемы в себе. Зачем он купил этот шлак в Южной Америке ? И еще. До него Дзюба хорошо играл, при нем деградировал ? Значит он много делает неверно. А сегодняшний матч его провал. И думаю, что не последний. Если бы Манчини сказал, что он виноват в поражении, то поступил бы, как человек и как мужик. А он себя повел, как скотина женского пола.

23:17 21 сентября

kvadrocopter

Манчинишка пустил слезу... С Дзюбой поведешься, слез наберешься.

23:16 21 сентября

AnatolyNZ

Полностью не смотрел матч,только с 80-й минуты.Я согласен с Манчини по поводу судейства:возможно ошибка судьи,что он не удалил Капленко ,а дал только жёлтую.

23:16 21 сентября

Старожил футбола

Снова Плачинни в Зените! Судьи обидели Зенытик) Продолжай, Роберто))

23:15 21 сентября

Очень плохой мальчик

Манчини был укушен Луческу.

23:14 21 сентября

С.Мороз

Манчини разочаровал)))Это все уже слышали целый год от Зенита-2016/2017))))А вообще Точилин то красавчик,тактически переиграл миллионера Итальянского!

23:13 21 сентября

Mao11

Тот кто пишет, что судья свистел в пользу Зенита, он наверно смотрел прошлогоднее видео Спартака и уверенно может сказать именно в пользу Спартака, только забыл, что Зенит к Спартаку никакого отношения не имеет. В отличие от Спартака Зенит умеет считать деньги и тренеров брать умных и талантливых.

23:12 21 сентября

Вопреки

Ну вот... взял и все испортил - уж так Фурсенко восхвалял "великого" макаронника, а он взял и встал на тропу ноющих румынов и португальцев, обвиняя в собственной некомпетентности арбитров, отработавших великолепно. Интересно, теперь и господин ФУРСА песнь такую же споет или объективную оценку совести хватит дать ? Хотя, сомневаюсь - эти "великие" не привыкли проигрывать в честной борьбе и найдут крайнего за пределами газона. Позорники. Ну а Манчинни уже можно выгонять - один трофей уже уплыл, хотя и сотни миллионов выбросили народных на иноземцев.

23:11 21 сентября

vaysman

Надежд полны, в мечтах мы строим планы, Проект в фантазиях был несомненно крут. Но прилетят к нам вездесущие бакланы, И в сущности все смачно обо..ут.

23:10 21 сентября

George81

Дедушка Мирча оставил Манчини несколько конвертов, первый “вскрыть после вылета из кубка“...

23:07 21 сентября

Артур Дент

Лучше так: "Луческу жил, жив и будет жить!!!! И дело его живо!!!!"

23:06 21 сентября

Артур Дент

Реинкарнация.... Луческу жив или как?

23:05 21 сентября

Дарт Вейдер Первый

В Питере ныть...

23:04 21 сентября

Mad Butcher

бомжатня опять сопли пускает

23:04 21 сентября

George81

Манчини нашел конспекты Луческу???

23:04 21 сентября

vaysman

у них там что, песенники от старых тренеров в библиотеке клуба?

23:02 21 сентября

Pleafant

Если ошибки и были,то больше их было в пользу Зенита.Манчини идёт по стопам Луческу,из одного турнира он уже вылетел.

23:02 21 сентября

Коуч07

Старую известную песню запел.

23:01 21 сентября