Приключения красноярской тыквы в Москве. Как "Енисей" обыгрывает "Локо"

"Енисей" в преддверии матча 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Локомотива" в своем Твиттере продолжает выкладывать фотографии, приуроченные к Хэллоуину.
Гости захватили в Москву тыкву и снимают ее везде. Кадры с овощем в клубной шапке появляются в самолете, аэропорту, отеле, на тренировке, предматчевом совещании и на фоне достопримечательностей столицы.
Игра между железнодорожниками и красноярцами в 1/8 финала Олимп-Кубка России пройдет на стадионе "РЖД Арена" в среду, 31 октября. Начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Локомотив" - "Енисей".
5 часов до матча #ЛокоЕнисей pic.twitter.com/MvPbzaeXis– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 31 октября 2018 г.
Предматчевое совещание прошло продуктивно. К матчу #ЛокоЕнисей все готово! pic.twitter.com/xQWQs1xQHB– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 31 октября 2018 г.
День матча! Продолжаем борьбу за Кубок России!– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 31 октября 2018 г.
🏆 Олимп-Кубок России, 1/8 финала
⚽ #ЛокоЕнисей
📍 г. Москва, стадион "РЖД-Арена"
⌚ 31 октября, 23:30 (крск)
🎃 +3 °С
📺 "Матч! ТВ" pic.twitter.com/IFPK9BQyYs
Помогите определиться с бутсами на матч! #ЛокоЕнисей pic.twitter.com/DHn7YdZOZl– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 31 октября 2018 г.
Предыгровая тренировка началась! #ЛокоЕнисей pic.twitter.com/qWUatBkVJ0– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 30 октября 2018 г.
В отеле. Отдохнем и на тренировку. #ЛокоЕнисей pic.twitter.com/W5MmAOAi2w– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 30 октября 2018 г.
В столице круто! #ЛокоЕнисей pic.twitter.com/8AQI5aWTRA– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 30 октября 2018 г.
Мы в Москве! #ЛокоЕнисей pic.twitter.com/8TbWqSo7Up– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 30 октября 2018 г.
Отправляемся на Хэллоуин к @fclokomotiv! 31 октября на "РЖД-Арене" 1/8 финала Олимп-Кубка России. pic.twitter.com/rVarz5dwa3– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 30 октября 2018 г.