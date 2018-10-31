Приключения красноярской тыквы в Москве. Как "Енисей" обыгрывает "Локо"

Тыква "Енисея" на стадионе "Локомотива" перед матчем 1/8 финала Олимп - Кубка России.. Фото twitter.com/FCEnisey

"Енисей" в преддверии матча 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Локомотива" в своем Твиттере продолжает выкладывать фотографии, приуроченные к Хэллоуину.

Гости захватили в Москву тыкву и снимают ее везде. Кадры с овощем в клубной шапке появляются в самолете, аэропорту, отеле, на тренировке, предматчевом совещании и на фоне достопримечательностей столицы.

Игра между железнодорожниками и красноярцами в 1/8 финала Олимп-Кубка России пройдет на стадионе "РЖД Арена" в среду, 31 октября. Начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Локомотив" - "Енисей".