Останется ли Аленичев в "Енисее"? Отвечает гендир клуба

Генеральный директор "Енисея" Денис Рубцов после крупного поражения в 1/8 финала Олимп-Кубка России от "Локомотива" (1:4) не стал комментировать ситуацию с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.

– Я пока не видел тренера, не говорил с ним. Ничего не могу вам сказать. Игра только закончилась. Лучше позвоните попозже. Спасибо за звонок, – сказал Рубцов.

– Сегодня вечером будет принято решение?

– Завтра я увижу главного тренера, переговорю с ним. Сейчас ничего сказать не могу.

– Значит, до завтрашнего дня никаких решений принято не будет?

– Возможно, и до послезавтрашнего дня. Если что-то и произойдет, думаю, об этом первой напишет пресс-служба. (Виталий Айрапетов)

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