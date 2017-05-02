"Локомотив" выиграл Кубок России. Матч закончился дракой

"Локомотив" в финале Кубка России победил "Урал". Победный гол забил Игорь Денисов, которому помог рикошет от игрока "шмелей". В концовке встречи отличился Алексей Миранчук.
На последних секундах матча произошла массовая драка между игроками команд: красные карточки получили игроки "Локо" Ари и Джефферсон Фарфан, а также футболисты "Урала" Артем Фидлер и Эдгар Манучарян.
"Локомотив" сравнялся с ЦСКА по количеству побед в Кубке России – 7. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин выиграл трофей в рекордный 5-й раз.
Кубок России
Финал
"Урал" (Екатеринбург) – "Локомотив" (Москва) – 0:2 (0:0)
Голы: И. Денисов, 76 (0:1). Ал. Миранчук, 90 (0:2).
"Урал": Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Димитров (Глушков, 88), Емельянов (Манучарян, 79), Бикфалви, Лунгу, Ильин, Павлюченко (Фидлер, 46).
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В.Денисов, Ал.Миранчук, Тарасов (Баринов, 90+7), И.Денисов, Фернандеш, Майкон (Фарфан, 85), Ари.
Предупреждения: Лунгу, 48. Ильин, 69.
Удаления: Манучарян, 90+6. Фидлер, 90+6. Ари, 90+6. Фарфан, 90+6.
Судьи: НИКОЛАЕВ, Матюнин (оба - Москва), Вилков (Нижний Новгород), Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).
2 мая. Сочи. Стадион "Фишт".
Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official#НашФутбол #КубокРоссии. Финал 🏆 #УралЛоко 0:1 76' Игорь Денисов pic.twitter.com/us3vWCZH4N– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official#НашФутбол #КубокРоссии. Финал 🏆 #УралЛоко 0:2 90' Алексей Миранчук pic.twitter.com/WG0Je3IuwR– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 мая 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/
Thomas_Boy
ladafan ________ Я не смотрел КС - "Терек".
20:59
Патриот Сибири
С победой, паровозы! Сезон спасен! Осталось только Зенит отцепить от ЛЧ, и сезон будет успешным.
20:58
igorlvov
Феерично! :))))))) Это наш футбол во всей красе!!!! :))))))) ЛОКО с победой! Но справедливости ради плохого слова против УРАЛА сказать язык не поворачивается!!!! ВСЁ БЫЛО ЗДОРОВО!!!!!!! Смотрим лигу чемпионов!
20:58
Ruslan Samaras
С Победой "ЛОКОМОТИВ",главное выиграли Кубок,а через год никто не вспомнит про стиль и игру!!!
20:58
alex221083
2й гол хорош!
20:56
П_о_в_а_р
Отличный купковый матч. Спартаковцам понравилось.
20:56
Веефника
Фирменный футбол. Урал дошел до финала...
20:56
МачоМэн
быки как вы умудрились проиграть лошары
20:56
DENsid
Поздравляю Локо и лично Сёмина с заслуженной победой в финале ! Главная, по моему, ошибка Урала была в стартовом составе, нахождением Павлюченко и Ильина, Тарханов лишил себя усиления по ходу матча. Концовка - это конечно нервы, но Ари надо влепить матчей 10 и билет в Китай. Особенно умиляют комментарии про то, что "финал то, финал сё, убогий, дерьмо", чувствуются принадлежность к "элите" РФПЛ ))))
20:54
ladafan
Thomas_Boy а например кс - терек интереснее был??? или ты не родился еще...
20:54
Антимайдан
Спасибо командам за последние 15 минут матча - когда игра немного раскрылась и нерв игры стал виден уже "невооруженным глазом". Исполнители у паровоза посильнее, что и решило. Уралу - респект за этот кубковый сезон.
20:53
zoostation
Всё в этом матче было ожидаемым и блёклая игра в целом и победа Локо. Драку только никто не спрогнозировал.
20:53
ежи-петруччо
да простят меня все, но нейтральные матчи гораздо круче проводить в Сочи, чем в Москве. Там погода всегда отличная, море, солнце. Сам бы поехал, да рабочий день
20:53
aloveku
я игру только 25 минут застал, нормально играли, обе по своему уровню, с остренькими моментами, может начало и было унылым, но вот что застал - нормал
20:53
П_о_в_а_р
Обычный ростовчанин Дисквалифицировать обе команды - самое верное решение. И за игру, и за драку! ------------------------ +100500. И Кубок Спартаку отдать.
20:53
ladafan
урал не умеет играть и проигрывать....жаль
20:52
Обычный ростовчанин
Дисквалифицировать обе команды - самое верное решение. И за игру, и за драку!
20:52
Производственник
Только такие лохи.как Лохо мотив дерется за кубок,он же пустой Вот если набить железяку бумажной денежкой в нужной комплектации.то и серьезные клубы посернутся носом к трофею
20:52
П_о_в_а_р
Бгг.))) Горелым опять на весь форум.)
20:51
aloveku
такой открытый махач вообще редкость в футболе, обычно ведь потолкаются, оттолкнутся, а тут прям наотмашь, финт Зидана поцелуем покажется. Видимо кто-то кому-то что-то очень обидное сказал.
20:51
liliputt
Теперь, надеюсь, уменьшится количество хомячков, считающих, что с Зенитом Урал несправедливо обидели удалениями? Или здесь тоже судья заряжен был?
20:51
pafalex
О мясные как огорчились!!! А ЛОКОМОТИВ С ПОБЕДОЙ!!! И игры такие редко получаются красивыми, против автобуса тархановского по другому и не сыграешь!!!
20:51
Колобаджо
матч в конце оправдал всё начало без моментов. в сочи всегда огненно, или играют 3:3, или удаляют по четверых)) фишт в порядке!
20:50
Обычный ростовчанин
Дисквалифицировать обе команды - это правильное решение после такого матча! И за игру, и за драку!
20:50
merniloskut
Девачек с победой в финале, всё лучше чем голубопульцы какие!
20:49
genas
как так получилось что в финале две команды уровня ФНЛ
20:49
Thomas_Boy
Очень рад, что посмотрел этот матч. Потому что более позорного футбола я не видел никогда. Это был самый убогий финал Кубка из всех, что мне доводилось смотреть. "Локомотив" играл плохо. "Урал" отвратительно. Жаль, что Кубок надо обязательно кому-то вручать.
20:48
Slim Taller
Матч полное дерьмо.Потасовка только неплохая.
20:48
genas
не достойны кубка
20:47
Айл би бэк
Два колхоза, ещё о подрались, оглобли, бл)))))))
20:46