"Локомотив" выиграл Кубок России. Матч закончился дракой

"Локомотив" в финале Кубка России победил "Урал". Победный гол забил Игорь Денисов, которому помог рикошет от игрока "шмелей". В концовке встречи отличился Алексей Миранчук.

На последних секундах матча произошла массовая драка между игроками команд: красные карточки получили игроки "Локо" Ари и Джефферсон Фарфан, а также футболисты "Урала" Артем Фидлер и Эдгар Манучарян.

"Локомотив" сравнялся с ЦСКА по количеству побед в Кубке России – 7. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин выиграл трофей в рекордный 5-й раз.

Кубок России

Финал

"Урал" (Екатеринбург) – "Локомотив" (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: И. Денисов, 76 (0:1). Ал. Миранчук, 90 (0:2).

"Урал": Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Димитров (Глушков, 88), Емельянов (Манучарян, 79), Бикфалви, Лунгу, Ильин, Павлюченко (Фидлер, 46).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В.Денисов, Ал.Миранчук, Тарасов (Баринов, 90+7), И.Денисов, Фернандеш, Майкон (Фарфан, 85), Ари.

Предупреждения: Лунгу, 48. Ильин, 69.

Удаления: Манучарян, 90+6. Фидлер, 90+6. Ари, 90+6. Фарфан, 90+6.

Судьи: НИКОЛАЕВ, Матюнин (оба - Москва), Вилков (Нижний Новгород), Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).

2 мая. Сочи. Стадион "Фишт".

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"