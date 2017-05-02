20:44 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Локомотив" выиграл Кубок России. Матч закончился дракой

Сегодня. Сочи. "Урал" - "Локомотив" - 0:2. Железнодорожники выиграли Кубок России. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Сегодня. Сочи. "Урал" - "Локомотив" - 0:2. Железнодорожники выиграли Кубок России. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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"Локомотив" в финале Кубка России победил "Урал". Победный гол забил Игорь Денисов, которому помог рикошет от игрока "шмелей". В концовке встречи отличился Алексей Миранчук.

На последних секундах матча произошла массовая драка между игроками команд: красные карточки получили игроки "Локо" Ари и Джефферсон Фарфан, а также футболисты "Урала" Артем Фидлер и Эдгар Манучарян.

"Локомотив" сравнялся с ЦСКА по количеству побед в Кубке России – 7. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин выиграл трофей в рекордный 5-й раз.

Кубок России

Финал

"Урал" (Екатеринбург) – "Локомотив" (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: И. Денисов, 76 (0:1). Ал. Миранчук, 90 (0:2).

"Урал": Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Димитров (Глушков, 88), Емельянов (Манучарян, 79), Бикфалви, Лунгу, Ильин, Павлюченко (Фидлер, 46).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В.Денисов, Ал.Миранчук, Тарасов (Баринов, 90+7), И.Денисов, Фернандеш, Майкон (Фарфан, 85), Ари.

Предупреждения: Лунгу, 48. Ильин, 69.

Удаления: Манучарян, 90+6. Фидлер, 90+6. Ари, 90+6. Фарфан, 90+6.

Судьи: НИКОЛАЕВ, Матюнин (оба - Москва), Вилков (Нижний Новгород), Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).

2 мая. Сочи. Стадион "Фишт".

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (33)
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Thomas_Boy

ladafan ________ Я не смотрел КС - "Терек".

20:59

Патриот Сибири

С победой, паровозы! Сезон спасен! Осталось только Зенит отцепить от ЛЧ, и сезон будет успешным.

20:58

igorlvov

Феерично! :))))))) Это наш футбол во всей красе!!!! :))))))) ЛОКО с победой! Но справедливости ради плохого слова против УРАЛА сказать язык не поворачивается!!!! ВСЁ БЫЛО ЗДОРОВО!!!!!!! Смотрим лигу чемпионов!

20:58

Ruslan Samaras

С Победой "ЛОКОМОТИВ",главное выиграли Кубок,а через год никто не вспомнит про стиль и игру!!!

20:58

alex221083

2й гол хорош!

20:56

П_о_в_а_р

Отличный купковый матч. Спартаковцам понравилось.

20:56

Веефника

Фирменный футбол. Урал дошел до финала...

20:56

МачоМэн

быки как вы умудрились проиграть лошары

20:56

DENsid

Поздравляю Локо и лично Сёмина с заслуженной победой в финале ! Главная, по моему, ошибка Урала была в стартовом составе, нахождением Павлюченко и Ильина, Тарханов лишил себя усиления по ходу матча. Концовка - это конечно нервы, но Ари надо влепить матчей 10 и билет в Китай. Особенно умиляют комментарии про то, что "финал то, финал сё, убогий, дерьмо", чувствуются принадлежность к "элите" РФПЛ ))))

20:54

ladafan

Thomas_Boy а например кс - терек интереснее был??? или ты не родился еще...

20:54

Антимайдан

Спасибо командам за последние 15 минут матча - когда игра немного раскрылась и нерв игры стал виден уже "невооруженным глазом". Исполнители у паровоза посильнее, что и решило. Уралу - респект за этот кубковый сезон.

20:53

zoostation

Всё в этом матче было ожидаемым и блёклая игра в целом и победа Локо. Драку только никто не спрогнозировал.

20:53

ежи-петруччо

да простят меня все, но нейтральные матчи гораздо круче проводить в Сочи, чем в Москве. Там погода всегда отличная, море, солнце. Сам бы поехал, да рабочий день

20:53

aloveku

я игру только 25 минут застал, нормально играли, обе по своему уровню, с остренькими моментами, может начало и было унылым, но вот что застал - нормал

20:53

П_о_в_а_р

Обычный ростовчанин Дисквалифицировать обе команды - самое верное решение. И за игру, и за драку! ------------------------ +100500. И Кубок Спартаку отдать.

20:53

ladafan

урал не умеет играть и проигрывать....жаль

20:52

Обычный ростовчанин

Дисквалифицировать обе команды - самое верное решение. И за игру, и за драку!

20:52

Производственник

Только такие лохи.как Лохо мотив дерется за кубок,он же пустой Вот если набить железяку бумажной денежкой в нужной комплектации.то и серьезные клубы посернутся носом к трофею

20:52

П_о_в_а_р

Бгг.))) Горелым опять на весь форум.)

20:51

aloveku

такой открытый махач вообще редкость в футболе, обычно ведь потолкаются, оттолкнутся, а тут прям наотмашь, финт Зидана поцелуем покажется. Видимо кто-то кому-то что-то очень обидное сказал.

20:51

liliputt

Теперь, надеюсь, уменьшится количество хомячков, считающих, что с Зенитом Урал несправедливо обидели удалениями? Или здесь тоже судья заряжен был?

20:51

pafalex

О мясные как огорчились!!! А ЛОКОМОТИВ С ПОБЕДОЙ!!! И игры такие редко получаются красивыми, против автобуса тархановского по другому и не сыграешь!!!

20:51

Колобаджо

матч в конце оправдал всё начало без моментов. в сочи всегда огненно, или играют 3:3, или удаляют по четверых)) фишт в порядке!

20:50

Обычный ростовчанин

Дисквалифицировать обе команды - это правильное решение после такого матча! И за игру, и за драку!

20:50

merniloskut

Девачек с победой в финале, всё лучше чем голубопульцы какие!

20:49

genas

как так получилось что в финале две команды уровня ФНЛ

20:49

Thomas_Boy

Очень рад, что посмотрел этот матч. Потому что более позорного футбола я не видел никогда. Это был самый убогий финал Кубка из всех, что мне доводилось смотреть. "Локомотив" играл плохо. "Урал" отвратительно. Жаль, что Кубок надо обязательно кому-то вручать.

20:48

Slim Taller

Матч полное дерьмо.Потасовка только неплохая.

20:48

genas

не достойны кубка

20:47

Айл би бэк

Два колхоза, ещё о подрались, оглобли, бл)))))))

20:46