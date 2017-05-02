"Локомотив" - в групповом турнире Лиги Европы!

Обладатель Кубка России-2016/17 "Локомотив" попадет напрямую в групповой турнир Лиги Европы-2017/18. Еще две команды (если исходить из сегодняшней турнирной таблицы - ЦСКА и "Краснодар") стартуют с 3-го отборочного раунда. Чтобы составить компанию "Локомотиву", им нужно успешно провести четыре матча в июле и августе этого года.

Чемпион России (им наверняка станет "Спартак") сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. На жеребьевке этого этапа он окажется в первой корзине - будет "посеян" вместе с чемпионами Испании, Германии, Англии, Италии, Португалии, Франции и обладателем Кубка чемпионов-2016/17. Чтобы стать участником главного еврокубкового соревнования, "Зениту" нужно обыграть двух соперников в 3-м и 4-м отборочных раундах. (Александр БОБРОВ)

Трансляция финала Кубка России "Урал" – "Локомотив"