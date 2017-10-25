"Крылья Советов" Тихонова победили "Рубин" и сыграют со "Спартаком" в 1/4 финала Кубка России

"Крылья Советов" на выезде обыграли "Рубин" (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России. Победу команде Андрея Тихонова принес гол Азера Алиева.

Отметим, что самарцы вышли четвертьфинал в 4-й раз подряд. Лучшим результатом в истории клуба является выход в финал турнира является выход в финал в сезоне-2003/04. Казанцы, в свою очередь, в 4-й раз за последние 6 лет не смогли дойти до 1/4 финала.

В 1/4 финала самарцы сыграют со "Спартаком", который в параллельном матче выбил из розыгрышая турнира "Спартак" из Нальчика (5:2).

Кубок России

1/8 финала

"Рубин" - "Крылья Советов" - 1:2 (0:1)

Голы: Корниленко, 33 (0:1). Алиев, 55 (0:2). Жемалетдинов, 59 (1:2).

"Рубин": Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Набиуллин (Жемалетдинов, 46), Сорокин, Бауэр (Лестьенн, 63), Оздоев, М`Вила, Канунников, Азмун.

"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Зотов (Гоцук, 84), Надсон, Ткачук, Кленкин, Чочиев, Ланин, Мияйлович, Алиев (Зинков, 90), Корниленко.

Предупреждения: Корниленко, 18. Лестьенн, 68.

Судьи: ФЕДОТОВ (Москва). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

25 октября. Казань. Стадион "Казань Арена".

Сетка Кубка России-2017/18