"Крылья Советов" Тихонова победили "Рубин" и сыграют со "Спартаком" в 1/4 финала Кубка России

"Крылья Советов" на выезде обыграли "Рубин" (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России. Победу команде Андрея Тихонова принес гол Азера Алиева.
Отметим, что самарцы вышли четвертьфинал в 4-й раз подряд. Лучшим результатом в истории клуба является выход в финал турнира является выход в финал в сезоне-2003/04. Казанцы, в свою очередь, в 4-й раз за последние 6 лет не смогли дойти до 1/4 финала.
В 1/4 финала самарцы сыграют со "Спартаком", который в параллельном матче выбил из розыгрышая турнира "Спартак" из Нальчика (5:2).
Кубок России
1/8 финала
"Рубин" - "Крылья Советов" - 1:2 (0:1)
Голы: Корниленко, 33 (0:1). Алиев, 55 (0:2). Жемалетдинов, 59 (1:2).
"Рубин": Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Набиуллин (Жемалетдинов, 46), Сорокин, Бауэр (Лестьенн, 63), Оздоев, М`Вила, Канунников, Азмун.
"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Зотов (Гоцук, 84), Надсон, Ткачук, Кленкин, Чочиев, Ланин, Мияйлович, Алиев (Зинков, 90), Корниленко.
Предупреждения: Корниленко, 18. Лестьенн, 68.
Судьи: ФЕДОТОВ (Москва). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).
25 октября. Казань. Стадион "Казань Арена".
Опрос
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
citramon
HAZELSAMARA, нет. В 1/32 Спартак не играл, а Самара играла на выезде с Сызранью. Поэтому у Спартака соотношение дом/выезд 1-1, а у КС - 1-2. Поэтому жребия не будет, Крылья Советов принимают Спартак в Самаре.
21:06
Seminar
Матч 1/4 финала "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 1 марта в Москве на "Открытие Арене".- на камапе написано.
21:05
HAZELSAMARA
"Крылья" играли в гостях, а "Спартак" дома в рамках 1/8 финала. В рамках же 1/16 финала "Крылья" играли дома, а "Спартак" в гостях. Равенство и жребий, не?
21:03
Kareem Abdul-Jabbar
Рубин, Рубин! Что это было? Жалкое зрелище... Показал уровень ниже ФНЛ!!!
21:01
Gomer8888
HAZELSAMARA Место встречи определит жребий. Если выпадет играть в Самаре, на "Спартак" можно и залупнуться. почему жребий? крылья в гостях играли, Спартак дома, значит теперь наоборот будет
21:01
fioru
@Место встречи определит жребий. @ Это с каких пор? Матч пройдет в Самаре согласно регламента
21:01
van der sar
С победой, Тихонов! До встречи в четвертьфинале! Думаю, будет жарко.
21:00
rossoneri
Точно будет жеребьевка в 1/4 или Крылья будут играть дома?
20:59
Slim Taller
Чётки просрочены,надо новые покупать,однако.
20:59
Vedi
Какой же убогий стал Рубин , тягомотина и серость под стать полупустым трибунам . Зачем вернули тренера - ведь за эту же игру и убрали .
20:59
HAZELSAMARA
Место встречи определит жребий. Если выпадет играть в Самаре, на "Спартак" можно и залупнуться.
20:56