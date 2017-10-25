20:50 | Футбол — Кубок России

"Крылья Советов" Тихонова победили "Рубин" и сыграют со "Спартаком" в 1/4 финала Кубка России

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"Крылья Советов" на выезде обыграли "Рубин" (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России. Победу команде Андрея Тихонова принес гол Азера Алиева.

Отметим, что самарцы вышли четвертьфинал в 4-й раз подряд. Лучшим результатом в истории клуба является выход в финал турнира является выход в финал в сезоне-2003/04. Казанцы, в свою очередь, в 4-й раз за последние 6 лет не смогли дойти до 1/4 финала.

В 1/4 финала самарцы сыграют со "Спартаком", который в параллельном матче выбил из розыгрышая турнира "Спартак" из Нальчика (5:2).

Кубок России

1/8 финала 

"Рубин" - "Крылья Советов" - 1:2 (0:1)

Голы: Корниленко, 33 (0:1). Алиев, 55 (0:2). Жемалетдинов, 59 (1:2). 

"Рубин": Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Набиуллин (Жемалетдинов, 46), Сорокин, Бауэр (Лестьенн, 63), Оздоев, М`Вила, Канунников, Азмун.

"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Зотов (Гоцук, 84), Надсон, Ткачук, Кленкин, Чочиев, Ланин, Мияйлович, Алиев (Зинков, 90), Корниленко.

Предупреждения: Корниленко, 18. Лестьенн, 68. 

Судьи: ФЕДОТОВ (Москва). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

25 октября. Казань. Стадион "Казань Арена".

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http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (12)
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citramon

HAZELSAMARA, нет. В 1/32 Спартак не играл, а Самара играла на выезде с Сызранью. Поэтому у Спартака соотношение дом/выезд 1-1, а у КС - 1-2. Поэтому жребия не будет, Крылья Советов принимают Спартак в Самаре.

21:06

Seminar

Матч 1/4 финала "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 1 марта в Москве на "Открытие Арене".- на камапе написано.

21:05

HAZELSAMARA

"Крылья" играли в гостях, а "Спартак" дома в рамках 1/8 финала. В рамках же 1/16 финала "Крылья" играли дома, а "Спартак" в гостях. Равенство и жребий, не?

21:03

Kareem Abdul-Jabbar

Рубин, Рубин! Что это было? Жалкое зрелище... Показал уровень ниже ФНЛ!!!

21:01

Gomer8888

HAZELSAMARA Место встречи определит жребий. Если выпадет играть в Самаре, на "Спартак" можно и залупнуться. почему жребий? крылья в гостях играли, Спартак дома, значит теперь наоборот будет

21:01

fioru

@Место встречи определит жребий. @ Это с каких пор? Матч пройдет в Самаре согласно регламента

21:01

van der sar

С победой, Тихонов! До встречи в четвертьфинале! Думаю, будет жарко.

21:00

rossoneri

Точно будет жеребьевка в 1/4 или Крылья будут играть дома?

20:59

Slim Taller

Чётки просрочены,надо новые покупать,однако.

20:59

Vedi

Какой же убогий стал Рубин , тягомотина и серость под стать полупустым трибунам . Зачем вернули тренера - ведь за эту же игру и убрали .

20:59

HAZELSAMARA

Место встречи определит жребий. Если выпадет играть в Самаре, на "Спартак" можно и залупнуться.

20:56