Катастрофа "Зенита". Как команда Манчини играла в обороне

КУЛИШЕВ, 37 – 1:0
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 17/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 1:0 37' Артём Кулишев pic.twitter.com/bAxJYgYFJ6
Безобидная с виду, хотя и непозволительная для команды уровня "Зенита" потеря мяча из-за неточного паса Капленко в центре поля обернулась голевой комбинацией "Динамо" на ровном месте. Песегов шикарным забросом отправил в прорыв Кулишева, за которым не успел зазевавшийся Жирков. Форвард, правда, обработал мяч не очень удачно, сместился к линии поля, и Лодыгин, выходивший ему навстречу, приостановился. И прогадал: динамовец ловким движением перекинул мяч через вратаря под очень острым углом и попал в ворота.
БАРСОВ, 43 – 2:0
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 17/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 2:0 43' Максим Барсов pic.twitter.com/Ud6wdBjUVC
"Зенит" не спеша возвращался в оборону и попался на резком выпаде соперников. Кулишев в центре поля ушел с мячом от борьбы с Полозом и пробросил пас Барсову, которого никто плотно не держал. Барсов легко обошел Капленко и технично пробил мимо Лодыгина.
КУЛИШЕВ (с пенальти), 112 – 3:2
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по 2017/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 3:2 112' Артём Кулишев (пенальти) pic.twitter.com/ph5oZoA2IY
Пенальти тоже заработал незадачливый Капленко, которого рывком из глубины опередил Барсов.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Да есть такая традиция по игрокам обороны. А вот задумку с Капленко в целом я не понял. Ну удалили Мямлю, надо было выпускать профильного ЦЗ, а не переводить впервые игравшего за основу игрока, да еще на не свою позицию. Так вместо опыта игры на высшем уровне он получит нервный тик.
00:00
Островзаячий
И Мевля, и Капленко сыграли в лучших традициях новичков Зенита. Удаление, пенальти-долгая успешная карьера обеспечена.
23:54 21 сентября
serzheo
Как было задуманно, так и играл. Ненадо тут дурачков искать)))
23:42 21 сентября
Помощник Президента
Лучший игрок Зенита, по словам Манчини. Даже жалко парня. Дебют не назовёшь удачным.
23:32 21 сентября