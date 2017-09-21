Катастрофа "Зенита". Как команда Манчини играла в обороне

Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН разбирает голы, пропущенные питерцами в матче с земляками из "Динамо" в 1/16 финала Кубка России – 2:3 д.в.

КУЛИШЕВ, 37 – 1:0

Безобидная с виду, хотя и непозволительная для команды уровня "Зенита" потеря мяча из-за неточного паса Капленко в центре поля обернулась голевой комбинацией "Динамо" на ровном месте. Песегов шикарным забросом отправил в прорыв Кулишева, за которым не успел зазевавшийся Жирков. Форвард, правда, обработал мяч не очень удачно, сместился к линии поля, и Лодыгин, выходивший ему навстречу, приостановился. И прогадал: динамовец ловким движением перекинул мяч через вратаря под очень острым углом и попал в ворота.

БАРСОВ, 43 – 2:0

"Зенит" не спеша возвращался в оборону и попался на резком выпаде соперников. Кулишев в центре поля ушел с мячом от борьбы с Полозом и пробросил пас Барсову, которого никто плотно не держал. Барсов легко обошел Капленко и технично пробил мимо Лодыгина.

КУЛИШЕВ (с пенальти), 112 – 3:2

Пенальти тоже заработал незадачливый Капленко, которого рывком из глубины опередил Барсов.

Трансляция матча "Динамо" СПб – "Зенит"