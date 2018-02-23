Источник: финал Кубка России, скорее всего, будет перенесен

Финал Кубка России 2018 года, запланированный на 9 мая, скорее всего, будет перенесен, утверждает телеграм-канал "Мутко против". Причина – недовольство МВД России. Замминистра внутренних дел Александр Горовой возмутился, что никто из спортивных чиновников не согласовал с полицией дату игры, и теперь у ведомства не хватает сотрудников для охраны матча, так как почти все полицейские будут задействованы на мероприятиях, посвященных Дню Победы.

​Как отмечается, все идет к тому, что МВД добьется своего и дата матча будет перенесена. На какой из дней, пока непонятно. Но, скорее всего, сроки игры сдвинутся максимум на неделю.