Хави Грасия: "Главное результат – "Рубин" в полуфинале Кубка России"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после победы в матче 1/4 финала Кубка России над "Сибирью" (1:0) отметил напряженный характер встречи. Наставник добавил, что доволен игрой своих подопечных.

– Я думаю, что главное результат – мы в полуфинале Кубка России, – сказал Грасия. – Задачу мы выполнили. Игра была равная и упорная. Соперник играл очень хорошо. Считаю, что гол в концовке был закономерен. Мы больше атаковали и давили. Гол получился трудовым, мы создали много моментов. Я доволен, что мы прошли дальше. С нетерпением ждем полуфинала (Артур ЕНИКЕЕВ)