Гендиректор "Динамо": "Судейство в матче с "Зенитом" было абсолютно нормальным, непредвзятым"

Генеральный директор питерского "Динамо" Дмитрий Рубашко после матча 1/16 финала Кубка России против "Зенита" (3:2 д.в.) отметил, что у него нет претензий к судейству. Ранее претензии к арбитру высказал главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

- Ругать судей или хвалить - дело неблагодарное, - приводит ТАСС слова Рубашко. - Если этих судей назначили на такой матч, значит, они являются квалифицированными. Команды, для которых матч закончился плохим исходом, частенько брюзжат на судей. Я же ничего такого не видел, на мой взгляд, судейство было абсолютно нормальным, непредвзятым, у меня нет ни одной претензии.

Ребята проявили спортивный характер, спортивную злость. Главную роль сыграла мотивация, которой "Зениту", думаю, не хватило, и, конечно, нашему сопернику было тяжело из-за того, что он остался вдесятером. Игра получилась хорошей, думаю, праздник футбола удался, много голов, много борьбы, думаю, что болельщикам понравилось.

"Зенит" является командой высокого уровня. А топ-клубам зачастую сложнее играть с командами из более низких дивизионов, так как труднее найти мотивацию. Они выходят не с таким настроем, как обычно, это психология, от этого никуда не деться.

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