Кто такой Павел Кукуян. Этот арбитр удалил Мевлю и наказал "Зенит" пенальти

Несмотря на солидный по судейским меркам возраст – Павлу Кукуяну уже 35 лет, арбитр, работавший на матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб – "Зенит" (3:2), не слишком известен болельщикам.

В премьер-лиге он дебютировал только в этом сезоне: ему доверили встречу 7-го тура "Тосно" – "СКА-Хабаровск" (0:0). Ровно год назад он работал на игре того же "Тосно", в 1/16 финала Кубка России победившего "Арсенал" (2:0). В первой лиге Кукуян провел немногим более 20 матчей.

А в целом судейством он занимается только восемь лет – с 2009 года. В 2010-м Павел окончил школу молодого арбитра Краснодарской краевой федерации футбола.

До этого он выступал за "Сочи-04" и "Жемчужину". Играть в футбол его учили в ДЮСШ-7 города Сочи и училища олимпийского резерва Адлера. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Динамо" СПб – "Зенит"​ //

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