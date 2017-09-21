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23:15 21 сентября | Футбол — Кубок России

Кто такой Павел Кукуян. Этот арбитр удалил Мевлю и наказал "Зенит" пенальти

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Несмотря на солидный по судейским меркам возраст – Павлу Кукуяну уже 35 лет, арбитр, работавший на матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб"Зенит" (3:2), не слишком известен болельщикам.

В премьер-лиге он дебютировал только в этом сезоне: ему доверили встречу 7-го тура "Тосно" – "СКА-Хабаровск" (0:0). Ровно год назад он работал на игре того же "Тосно", в 1/16 финала Кубка России победившего "Арсенал" (2:0). В первой лиге Кукуян провел немногим более 20 матчей.

А в целом судейством он занимается только восемь лет – с 2009 года. В 2010-м Павел окончил школу молодого арбитра Краснодарской краевой федерации футбола.

До этого он выступал за "Сочи-04" и "Жемчужину". Играть в футбол его учили в ДЮСШ-7 города Сочи и училища олимпийского резерва Адлера. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Динамо" СПб – "Зенит"​ // 
Роберто Манчини: "Матч был омрачен судейскими ошибками"

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (10)
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ATA

отличный и смелый судья

00:06

wodan

Монте-Кристо (Мститель) .Хорошее судейство, объективное, к чему не привык Политпроект-Зенит и его дурные болельщики. Но судья допустил две ошибочки в конце игры. Не дал вторую красную игроку Зенита при назначении пенальти. Там даже Гена Орлов кричал, что "красная карточка". И не показал желтую чуть позже аргентинцу, когда Дриусси пошел в стык прямой ногой.23:30________________+100500

23:48 21 сентября

coserog

Шо за разговоры??? Поставлена задача-помочь Зениту проиграть!!! На Динамо надежды было мало, чтобы матч не превращвлся в игру в жмурки-дали задание судье...

23:45 21 сентября

Юный Люцифер

Монте-Кристо (Мститель) . Так сейчас двойное наказание (пенальти + удаление) отменено вроде бы (исключения, когда полевой игрок выбивает мяч рукой из ворот)

23:43 21 сентября

shuriks55

ха-ха.. вторая красная не дана при пенальти.. даже смешно

23:40 21 сентября

гаттузо туп

Мао 11///А че так?Чем вам Кукуян(его за одну фамилию любить нужно)не угодил?Даже ГСО о нем слова плохого не сказал.А таких адекватов,как ГСО вааще по пальцам пересчитать можно.)))

23:38 21 сентября

Монте-Кристо (Мститель) .

Хорошее судейство, объективное, к чему не привык Политпроект-Зенит и его дурные болельщики. Но судья допустил две ошибочки в конце игры. Не дал вторую красную игроку Зенита при назначении пенальти. Там даже Гена Орлов кричал, что "красная карточка". И не показал желтую чуть позже аргентинцу, когда Дриусси пошел в стык прямой ногой.

23:30 21 сентября

zg

Судья отсудил абсолютно адекватно,несогласны могут быть только тупорылые "ура"-бомжи!

23:29 21 сентября

Evgenn177

Мао11) А что так? не удалили 2-3-х игроков в вашу пользу?))) Пенальти опять не дали?))) да точно... этого судбю ещё не успели купить... Думали сами обыграют)))

23:28 21 сентября

Mao11

Этому судье не доверил бы чемпионат клиентов вытрезвителя судить.

23:23 21 сентября