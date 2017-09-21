Кто такой Павел Кукуян. Этот арбитр удалил Мевлю и наказал "Зенит" пенальти

Несмотря на солидный по судейским меркам возраст – Павлу Кукуяну уже 35 лет, арбитр, работавший на матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб – "Зенит" (3:2), не слишком известен болельщикам.
В премьер-лиге он дебютировал только в этом сезоне: ему доверили встречу 7-го тура "Тосно" – "СКА-Хабаровск" (0:0). Ровно год назад он работал на игре того же "Тосно", в 1/16 финала Кубка России победившего "Арсенал" (2:0). В первой лиге Кукуян провел немногим более 20 матчей.
А в целом судейством он занимается только восемь лет – с 2009 года. В 2010-м Павел окончил школу молодого арбитра Краснодарской краевой федерации футбола.
До этого он выступал за "Сочи-04" и "Жемчужину". Играть в футбол его учили в ДЮСШ-7 города Сочи и училища олимпийского резерва Адлера. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Динамо" СПб – "Зенит" //
Роберто Манчини: "Матч был омрачен судейскими ошибками"
Удаление у @zenit_spb: 10' @MihaMevlja– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 2017/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит pic.twitter.com/5lWMw4apA1
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по 2017/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 3:2 112' Артём Кулишев (пенальти) pic.twitter.com/ph5oZoA2IY
ATA
отличный и смелый судья
00:06
wodan
Монте-Кристо (Мститель) .Хорошее судейство, объективное, к чему не привык Политпроект-Зенит и его дурные болельщики. Но судья допустил две ошибочки в конце игры. Не дал вторую красную игроку Зенита при назначении пенальти. Там даже Гена Орлов кричал, что "красная карточка". И не показал желтую чуть позже аргентинцу, когда Дриусси пошел в стык прямой ногой.23:30________________+100500
23:48 21 сентября
coserog
Шо за разговоры??? Поставлена задача-помочь Зениту проиграть!!! На Динамо надежды было мало, чтобы матч не превращвлся в игру в жмурки-дали задание судье...
23:45 21 сентября
Юный Люцифер
Монте-Кристо (Мститель) . Так сейчас двойное наказание (пенальти + удаление) отменено вроде бы (исключения, когда полевой игрок выбивает мяч рукой из ворот)
23:43 21 сентября
shuriks55
ха-ха.. вторая красная не дана при пенальти.. даже смешно
23:40 21 сентября
гаттузо туп
Мао 11///А че так?Чем вам Кукуян(его за одну фамилию любить нужно)не угодил?Даже ГСО о нем слова плохого не сказал.А таких адекватов,как ГСО вааще по пальцам пересчитать можно.)))
23:38 21 сентября
Монте-Кристо (Мститель) .
Хорошее судейство, объективное, к чему не привык Политпроект-Зенит и его дурные болельщики. Но судья допустил две ошибочки в конце игры. Не дал вторую красную игроку Зенита при назначении пенальти. Там даже Гена Орлов кричал, что "красная карточка". И не показал желтую чуть позже аргентинцу, когда Дриусси пошел в стык прямой ногой.
23:30 21 сентября
zg
Судья отсудил абсолютно адекватно,несогласны могут быть только тупорылые "ура"-бомжи!
23:29 21 сентября
Evgenn177
Мао11) А что так? не удалили 2-3-х игроков в вашу пользу?))) Пенальти опять не дали?))) да точно... этого судбю ещё не успели купить... Думали сами обыграют)))
23:28 21 сентября
Mao11
Этому судье не доверил бы чемпионат клиентов вытрезвителя судить.
23:23 21 сентября