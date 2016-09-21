Евгений Алдонин: "Проиграли Тихонову? Да ерунда все это"

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин после поражения от "Енисея" (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России отметил, что соперник был очень мотивирован и поэтому победил. По его словам, это поражение не скажется на армейцах.

– Дали шанс молодым футболистам – для них это самая реальная возможность проявить себя, – отметил Алдонин. – Так делают по всему миру. Правда, наши ребята не воспользовались предоставленным шансом. Победа в Кубке России – одна из главных задач армейцев на сезон. Думаю, на стадии четвертьфинала или полуфинала ЦСКА выступил бы совсем другим составом.

– Этот состав не должен был обыграть "Енисей"?

– Наоборот, ЦСКА обязан побеждать в таких матчах. Но нельзя переигрывать сверхмотивированные команды ФНЛ, выступая в полноги. На одном мастерстве такое не выиграть. Этот матч – прямое доказательство, что побеждает тот, кому это нужнее.

– "Енисей" возглавляет бывший спартаковец Андрей Тихонов. Такое поражение вдвойне неприятно?

– Да ерунда все это. Теперь нужно двигаться дальше и готовиться к следующему туру чемпионата страны.

– Как такой матч в Кубке повлияет на грядущую игру с "Краснодаром"?

– Никак. Армейцы отдают себе отчет, что произошло. Так что будет интересный матч со сложным соперником. (Ярослав СУСОВ)