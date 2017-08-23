"Енисей" назвал поле в Чите "болотом"

Игру 1/32 финала Кубка России 1/32 финала Кубка России "Чита" - "Енисей" (1:1, пенальти – 7:8) пресс-служба красноярцев назвала "Болотной битвой в Чите". Гостевая команда осталась недовольна качеством газона на стадионе "Локомотив".

Напомним, что уже на 14-й минуте встречи травму получил защитник "Енисея" Петр Тен. Медицинский штаб команды подозревает у футболиста разрыв крестообразных связок.