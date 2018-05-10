10:24 | Футбол — Олимп Кубок России

ЦСКА поздравил Макарова с завоеванием Кубка России в составе "Тосно"


ЦСКА в Твиттере поздравил полузащитника Александра Макарова, который во второй половине сезона-2017/18 выступает на правах аренды в составе "Тосно". Накануне, 9 мая, хавбек в составе команды из Ленинградской области выиграл Кубок России, обыграв "Авангард" (2:1).

В конце апреля, когда Макарову исполнилось 22 года, армейцы пожелили игроку вернуться из аренды в статусе обладателя Кубка России.

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