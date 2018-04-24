ЦСКА в день рождения пожелал Макарову вернуться из аренды в "Тосно" с Кубком России

ЦСКА в Твиттере поздравил с днем рождения полузащитника Александра Макарова. Сегодня, 24 апреля, хавбеку исполняется 22 года.

Вторую половину сезона-2017/18 футболист проводит в аренде в "Тосно", в составе которого дошел до финала Кубка России. В решающем матче турнира команда из Ленинградской области встретится с "Авангардом".