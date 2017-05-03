Артем Фидлер: "За свои действия нужно отвечать. Если накажут, значит, справедливо"

Защитник "Урала" Артем Фидлер в интервью "СЭ" назвал безобразием драку в концовке финального матча Кубка России с "Локомотивом" (0:2). Также он отметил, что готов к возможному наказанию за свои действия.

– За участие в массовой драке вам грозит шестиматчевая дисквалификация в Кубке России. Готовы, что пропустите следующий турнир?

– За свои действия нужно отвечать. Если накажут, значит, справедливо. Да, я неправильно поступил, но сдержаться не мог. Всегда выступаю за справедливость.

– Такие сходки в вашей карьере раньше бывали?

– В непрофессиональном футболе сталкивался с подобным. Но чтобы это произошло на таком уровне – нонсенс для меня. Я никогда себе не позволю оскорбить кого-то и сам не стерплю подобного отношения.

– Будь вы обычным зрителем, какую оценку дали бы случившемуся?

– Это безобразие. Мне искренне жаль, что так получилось. Хочу принести извинения болельщикам, телезрителям и официальным лицам матча. Я поступил нехорошо и готов понести справедливое наказание. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, в результате потасовки с поля были удалены сам Фидлер и Эдгар Манучарян, а также Ари и его одноклубник Джефферсон Фарфан. В следующий раз "Урал" и "Локо" встретятся уже 17 мая, в рамках 29-го тура чемпионата России в Екатеринбурге.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

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Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал"

будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России