Анюков забил за "Зенит" впервые за 6 лет

Капитан "Зенита" Александр Анюков открыл счет в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России против "Волгаря". Защитник, которому послезавтра исполнится 36 лет, откликнулся на дальнюю передачу, ворвался в штрафную и в касание пробил мимо вратаря.

Для Анюкова этот гол стал первым в составе основы "Зенита" за шесть лет. Последний раз он отличался 11 ноября 2012 года в матче чемпионата России против "Волги" (2:1). Примечательно, что ворота нижегородцев тогда защищал Михаил Кержаков, который сейчас также принимает участие в матче, но уже в составе "Зенита". В сезоне-2017/18 он забивал в ФНЛ за "Зенит-2".

Анюков защищает цвета "Зенита" с 2005 года после перехода из "Крыльев Советов". Всего за карьеру он отличился 19 раз.