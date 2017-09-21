Александр Григорян: "Я часть истории "СКА-Хабаровск", и мне доказывать им нечего"

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян в интервью официальному паблику клуба в социальной сети "ВКонтакте" отметил, что для него матч 1/16 финала Кубка России против "СКА-Хабаровск" не будет принципиальным. Напомним, что российский специалист тренировал эту команду с 2015 по 2016 год.

– В мачтах РФПЛ "СКА-Хабаровск" делает акцент на игру от обороны. Ожидаете ли, что с "Араратом" соперник откажется от этого стиля и будет играть в более атакующий футбол?

– Конечно, жду от них атакующей игры. Схема не изменится, но она будет больше направлена на атаку. Думаю, впереди структура будет больше напоминать 3-4-3, но в обороне соперник, наверное, будет играть с привычными пятью защитниками. В целом, уверен, что они будут пытаться играть "первым номером". Унизительно, если клуб из РФПЛ будет играть с командой из ПФЛ "вторым номером".

– В преддверии кубкового матча Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Алексей Ребко вернулись к тренировкам в общей группе. Можно ли ожидать их выхода на поле?

– Павлюченко и Ребко могут появиться в стартовом составе, а Измайлова, к сожалению, точно не будет.

– Вы много лет проработали в хабаровской команде, провели 99 матчей. Предстоящее соперничество с бывшей командой вызывает особые чувства?

– Сложно сказать. Очень много эмоций уже потрачено в этом сезоне. Да, я провел длительный период карьеры в Хабаровске, но мне нечего стыдиться за проделанную там работу. В 99 играх под моим руководством команда одержала 42 победы. При мне хабаровчане добились максимальных результатов.

– Можно ли говорить о личной дополнительной мотивации?

– Для меня таким стимулом является возможность сыграть в следующем раунде с "Зенитом". Да, до прихода в "Арарат" для меня очень важно было обыграть "СКА-Хабаровск". В премьер-лиге с "Анжи" уже встречались с хабаровской командой, но проиграли, хотя играли с преимуществом. Помню, что тогда я действительно по-особому настраивался, было желание непременно обыграть их. Потом я понял, что не стоит так накручивать себя. Я часть истории "СКА-Хабаровск", и мне доказывать им нечего, скорее, наоборот, пусть они мне что-то доказывают.