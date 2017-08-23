Александр Григорян: "Матч "Арарата" против любой команды РФПЛ получится интересным"

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян после матча 1/32 финала Кубка России против "Балтики" (2:1) отметил, что команда посвятила эту победу старшему тренеру Погосу Галстяну, который получил инфаркт в ходе тренировки. Специалисту была сделана операция, он уже пошел на поправку.

– Очень хотелось выиграть кубковую игру, чтобы пройти в следующую стадию, – сказал после матча Григорян. – Эту игру вся команда посвятила нашему дорогому Погосу Артушевичу, у которого был сердечный приступ. Слава богу, все обошлось, вся команда посвятила эту победу ему.

В целом, очень качественный матч провели ребята, несмотря на погодные условия. Только жалко, что оба форварда получили травмы. Неизвестно, на какой срок выбыли Рома Павлюченко и Сергей Давыдов. А так, что касается содержания игры, если не вдаваться в тонкости, то получилось настоящая кубковая игра. На фоне квалифицированного и мотивированного соперника мы выглядели очень достойно.

Считаю, что если не было бы дождя – мы бы больше контролировали мяч. Поле вообще шикарное, я вообще люблю играть на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, здесь какая-то особенная обстановка. Я здесь играл в шестой раз, и в шестой раз под проливным дождем (смеется). Наша погода.

Следующий соперник? Никаких мыслей на этот счет нет, даже не смотрел, на кого мы можем попасть. Предпочтений абсолютно никаких нет. Кубок есть Кубок. В свое время мы с "Лучом-Энергией" дошли до полуфинала, но "Ростов" нас остановил. С любой командой РФПЛ, которая приедет к нам, получится интересное противостояние.

Навал со стороны соперника? Обычное явление, когда проигрывающая команда устраивал навал. Осознанных взаимодействий направленных на взятие ворот не было, потому что это признак высочайшего класса, когда в концовке команда так играет. Обычно многие переходят на навал. Мы не осознанно отдали пространство, "Балтика" заставила нас прижаться к своим воротам.