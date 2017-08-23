Игроки "Арарата" выйдут на матч против "Балтики" в майках в поддержку Галстяна, получившего инфаркт

Футболисты "Арарата" выйдут на матч 1/32 финала Кубка России против "Балтики" в майках в поддержку старшего тренера команды Погоса Галстяна, который получил инфаркт в ходе тренировки. Врачи и футболисты оказали специалисту первую помощь, после чего он был доставлен в больницу. Галстяну была сделана операция, он уже пошел на поправку.

Отмечается, что на майках будет надпись "Артушич, мы с тобой!".

Матч "Арарат" – "Балтика" пройдет сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени.