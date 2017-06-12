Жулиану: "Мне очень нравится в Санкт-Петербурге, считаю выбор удачным"

Полузащитник "Зенита" Жулиану отметил, что доволен своим дебютным сезоном в российском чемпионате. Хавбек сборной России провел за питерцев 38 матчей во всех турнирах и забил 17 голов.

- Мы неплохо сыграли в Лиге Европы, а я играл довольно важную роль в клубе, - цитирует zh.clicrbs.com.br Жулиану. - В чемпионате России пришлось догонять соперников, потому что в первой части сезона играли на два фронта, это создало нам трудности.

- После сезона в России вы можете сказать, что это удачный выбор? Вы довольны?

- Очень, особенно в плане моего прогресса. Я люблю новые вызовы в карьере. Я получил возможность сыграть в Восточной Европе, в более серьезном клубе, участнике еврокубков, с хорошей инфраструктурой.

- Вы вернулись в сборную Бразилии. Как оцениваете шансы попасть на чемпионат мира?

- Я вызван Тите за свою работу. Два года труда дали мне возможность вернуться в сборную. Когда Тите вызвал меня в сборную, я провел за "Зенит" только один матч. Затем я продолжал стараться в играх российского чемпионата. В Бразилии всегда появляются новые сильные игроки, но я уверен в себе.

- Расскажите подробнее о Санкт-Петербурге, одном из мест проведения чемпионата мира. Вам нравится этот город?

- Очень нравится. Да, тут более интенсивный траффик, чем в Порту-Алегри и Куритибе. Население - шесть миллионов человек, это очень красивый и исторический город, здесь есть музеи и рестораны, легко найти англоговорящих людей. Погода достаточно теплая, и в эти дни наблюдаются так называемые "Белые ночи". Круглые сутки на улице светло.