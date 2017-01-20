"Зенит" не смог обыграть "Локомотив" из Ташкента

"Зенит" на сборах в ОАЭ не смог обыграть "Локомотив" из Ташкента – 0:0. Питерцы провели уже четвертый товарищеский матч. В понедельник был повержен китайский "Чанчунь Ятай" (5:2). Во вторник – местный "Сохар" (14:1). В среду "Зенит" сыграл с лидером чемпионата Венгрии "Видеотоном" (1:1).
Товарищеский матч
"Зенит" (Россия) - "Локомотив Тш" (Узбекистан) - 0:0
"Зенит": Кержаков (Бабурин, 46), Зуйков (Чернов, 46), Йованович (Ломбертс, 46), Кришито (Нету, 46), Жирков (Анюков, 46), Жулиану (Могилевец, 46), Цаллагов (Юсупов, 46), Эрнани (Хави Гарсия, 46), Молло (Мусаев, 68), Шатов (Мак, 46), Джорджевич (Кокорин, 46).
"Локомотив Тш": Нестеров, Тахтахужаев, Махарадзе, Зотеев, Коне, Мирзаев, Мухамадиев, Тупапов, Бикмаев, Кризо, Митрович.
Предупреждение: Зотеев, 65.
Судья: АЛЬМАНЕИ (ОАЭ).
20 января. Дубай. Стадион "Jebel Ali".
Птицuk
Gogy +1+2+3+4+5+6.... +100000000... +1000000000000 + ಬ 18:36 20 ЯНВАРЯ
01:07
Бен Ричардс
Сон Луческу: вот бы все были в Премьер-Лиге как "Сохар", но для надежности пусть ещё судит все матчи Сергей Иванов,мало ли что...
22:52 20 января
Challenger
Два состава играло и ни мяча не закатили? Или замены локо не написали?
21:21 20 января
голос из Санкт-Петербурга
Не понимаю, что так "расхорохорились" красно-белые и красно-синие петушки? ЗЕНИТ сыграл 5 матчей, НЕ ПРОИГРАЛ ни одного (2 победы, 3 ничьи), разница мячей 20-4!!! Посмотрим на результаты срамтака и ЦСКА в первых пяти контрольных матчах. Как бы им в ближайшем будущем не пришлось искать оправдания результатам их любимцев...
20:56 20 января
голос из Санкт-Петербурга
Gogy +2
20:43 20 января
Монте-Кристо(Мститель) .
Очень удивлен. Что Политпроект не проиграл.
20:04 20 января
foreverCSKAforever
Iggan, можно ограничиться проведением матчей в закрытом режиме. А то московитые и иже с ними в каждом "ошибочно" назначенном ауте в пользу Зенита будут видеть заговор. Кокорину пента-трик на счет записать можно будет. Короче, Мистер неплохо придумал с этими закрытыми показами.
19:57 20 января
foreverCSKAforever
Не совладали с немерянными нагрузками, возложенными спонсором на их банковские счета. Издержки выступления за богатейший клуб Европы.
19:46 20 января
iggan
Gogy, они не придурки, а просто стебутся. Тем не менее, ничья в тренировочном матче с Ташкентом, наводит на мысль, что судей Зенит должен привлекать российских, дабы тренироваться при привычном для себя в России, судействе.
19:45 20 января
punch_s
Gogy, +1
19:34 20 января
Gogy
Сколько придурков, рассуждающих о тренировочной игре команды, играющей каждый день. Я полагаю, в такой ситуации конские и свинские команды проиграли бы воспитанникам туберкулёзного интерната, задохнувшись ещё в первом тайме...
18:36 20 января
playto
Локомотив из Ташкента не смог обыграть Зенит
18:30 20 января
П_о_в_а_р
Аршавин, вернись!
18:28 20 января
Vedi
Продать ХОРОШИХ игроков то продали хорошо , только вот средненьких игроков набрали даже по меркам РФПЛ . A вратарская линия и вообще даже слабей стала от такой конкуренции .
18:22 20 января
zenit08
Успешнейший и величайший газовый пузырь в истории не сдюжил с Локомотивом из Ташкента... Говорят игра с Локо была не "Сахар".)
18:13 20 января
foreverCSKAforever
Какое место занимает ташкентский Локомотив среди богатейших клубов Евразии?
17:53 20 января
shpasic
это ещё кто кого не смог обыграть))
17:50 20 января