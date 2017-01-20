"Зенит" не смог обыграть "Локомотив" из Ташкента

"Зенит" на сборах в ОАЭ не смог обыграть "Локомотив" из Ташкента – 0:0. Питерцы провели уже четвертый товарищеский матч. В понедельник был повержен китайский "Чанчунь Ятай" (5:2). Во вторник – местный "Сохар" (14:1). В среду "Зенит" сыграл с лидером чемпионата Венгрии "Видеотоном" (1:1).

Товарищеский матч

"Зенит" (Россия) - "Локомотив Тш" (Узбекистан) - 0:0

"Зенит": Кержаков (Бабурин, 46), Зуйков (Чернов, 46), Йованович (Ломбертс, 46), Кришито (Нету, 46), Жирков (Анюков, 46), Жулиану (Могилевец, 46), Цаллагов (Юсупов, 46), Эрнани (Хави Гарсия, 46), Молло (Мусаев, 68), Шатов (Мак, 46), Джорджевич (Кокорин, 46).

"Локомотив Тш": Нестеров, Тахтахужаев, Махарадзе, Зотеев, Коне, Мирзаев, Мухамадиев, Тупапов, Бикмаев, Кризо, Митрович.

Предупреждение: Зотеев, 65.

Судья: АЛЬМАНЕИ (ОАЭ).

20 января. Дубай. Стадион "Jebel Ali".

Трансляция матча