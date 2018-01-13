Завтрак чемпиона. "Спартак" показал, что ест Джикия

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию завтрака защитника команды Георгия Джикии. На столе игрока обороны красно-белых - два яйца, бутерброд и апельсиновый сок.

Напомним, москвичи с 9 по 22 января находитс на сборе в ОАЭ. Ближайший товарищеский матч команды запланирован на 18 января - соперником станет "Шанхай Шанган", за который выступает экс-форвард "Зенита" Халк.