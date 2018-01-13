Завтрак чемпиона. "Спартак" показал, что ест Джикия

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию завтрака защитника команды Георгия Джикии. На столе игрока обороны красно-белых - два яйца, бутерброд и апельсиновый сок.
Напомним, москвичи с 9 по 22 января находитс на сборе в ОАЭ. Ближайший товарищеский матч команды запланирован на 18 января - соперником станет "Шанхай Шанган", за который выступает экс-форвард "Зенита" Халк.
А как завтракаете вы? 😋🥪🥚 #Джикия #Дубай #СборВЭмиратах pic.twitter.com/mEf7lkynR5– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.
Tribunal Z
А туалет чемпиона не будет спорт экспресс показывать и рассказывать?
11:44
К.Б.Ын
Портвейн 777 - народный напиток. После 3-х бутылок начинаешь гонять бомжей)))
11:35
Serenky25
Я думаю он и бутылочку Оджалеши может позволить.
09:53
zoolord
Писали же что каррера яйца запретил
09:34
Jean4
баламошка, то не считается за завтрак, грузинский перекус. =)
09:28
rotor23
Завтрак нольседьмого.
09:17
баламошка
Окорок барашка и две бутылки Хванчкары Георгий поглотил ещё до завтрака)
08:43