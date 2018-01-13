08:30 | Футбол — РФПЛ

Завтрак чемпиона. "Спартак" показал, что ест Джикия

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"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию завтрака защитника команды Георгия Джикии. На столе игрока обороны красно-белых - два яйца, бутерброд и апельсиновый сок.

Напомним, москвичи с 9 по 22 января находитс на сборе в ОАЭ. Ближайший товарищеский матч команды запланирован на 18 января - соперником станет "Шанхай Шанган", за который выступает экс-форвард "Зенита" Халк.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Tribunal Z

А туалет чемпиона не будет спорт экспресс показывать и рассказывать?

11:44

К.Б.Ын

Портвейн 777 - народный напиток. После 3-х бутылок начинаешь гонять бомжей)))

11:35

Serenky25

Я думаю он и бутылочку Оджалеши может позволить.

09:53

zoolord

Писали же что каррера яйца запретил

09:34

Jean4

баламошка, то не считается за завтрак, грузинский перекус. =)

09:28

rotor23

Завтрак нольседьмого.

09:17

баламошка

Окорок барашка и две бутылки Хванчкары Георгий поглотил ещё до завтрака)

08:43