Заседание по делу Еременко длится уже час

Рассмотрение дела полузащитника ЦСКА Романа Еременко, которое проходит в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, уже длится один час. Заседание контрольного, этического и дисциплинарного комитетов началось в 11.45 по московскому времени. Ранее хавбек армейцев и сборной Финляндии был на месяц отстранен от футбола.

"Дело Еременко": что решит УЕФА? Live!