Заседание по делу Еременко длится уже час

Рассмотрение дела полузащитника ЦСКА Романа Еременко, которое проходит в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, уже длится один час. Заседание контрольного, этического и дисциплинарного комитетов началось в 11.45 по московскому времени. Ранее хавбек армейцев и сборной Финляндии был на месяц отстранен от футбола.
Alex1507
Мелочь приволокли....
13:16
Сосед дворовского тренера
Вероятно, считают СОДЕРЖИМОЕ "дежурного чемоданчика гиннерСА" ?????
13:11
Alex1507
Доктор! Вопрос интересный. Про проверку ВСЕГО цска если, что нашли. А нашли ТОЧНО. Говорят, что ему в ночном клубе что-то подсыпали, а он не хотел;-)
13:03
доктор Фишер
Не удивительно, если вся "конюшня" сидит на стимуляторах.
12:58