12:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Заседание по делу Еременко длится уже час

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Рассмотрение дела полузащитника ЦСКА Романа Еременко, которое проходит в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, уже длится один час. Заседание контрольного, этического и дисциплинарного комитетов началось в 11.45 по московскому времени. Ранее хавбек армейцев и сборной Финляндии был на месяц отстранен от футбола.

"Дело Еременко": что решит УЕФА? Live!

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Материалы сюжета: Еременко: 30 дней вне игры

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Alex1507

Мелочь приволокли....

13:16

Сосед дворовского тренера

Вероятно, считают СОДЕРЖИМОЕ "дежурного чемоданчика гиннерСА" ?????

13:11

Alex1507

Доктор! Вопрос интересный. Про проверку ВСЕГО цска если, что нашли. А нашли ТОЧНО. Говорят, что ему в ночном клубе что-то подсыпали, а он не хотел;-)

13:03

доктор Фишер

Не удивительно, если вся "конюшня" сидит на стимуляторах.

12:58

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