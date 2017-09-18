Заболотный - Федуну: "Я не Янчик. Постараюсь забить "Спартаку" еще"

Форвард "Тосно" Антон Заболотный, сравнявший счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2), в интервью "СЭ" ответил владельцу красно-белых Леониду Федуну​. По словам 26-летнего нападающего, этот руководитель может высказываться, как хочет, ведь он не имеет никакого отношения к его карьере.

– Теперь о не очень приятном. Леонид Федун в интервью "СЭ" сказал: "Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал"… Есть что ответить? Федун поставил на вас крест?

– Ну, на мне он крест никак не может поставить. К моей карьере Федун никакого отношения не имеет. Спокойно отношусь к его фразе. Пусть он высказывается, как хочет. Готов лишь заметить, что я не Янчик. Да и вообще меня не надо сравнивать с каким-либо форвардом в чемпионате России. Я индивидуален, у меня есть свои футбольные характеристики, качества. Слова Федуна? Пусть говорит, а я буду делать свою работу на поле.

– То есть забьете еще "Спартаку"?

– Конечно, постараюсь это сделать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)