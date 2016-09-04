Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о подготовке команды к матчу 6-го тура чемпионата России с лидером "Спартаком". Встреча пройдет 11 сентября.

У Тарасова – подозрение на разрыв крестообразных связок

– В наш тренерский штаб после болезни возвращается Олег Пашинин – проблемы со спиной, заработанные им еще в бытность игроком, на данный момент решены, – подчеркнул Семин. – Как обычно, с тревогой ожидаем возвращения сборников. Тарасова мы уже потеряли и надолго, хотя окончательный диагноз травмы ему поставят в Италии, куда он сейчас отправился. В тяжелых климатических условиях сыграл за сборную Узбекистана Виталий Денисов.

– Получается, что "Локомотив" приобрел динамовца Игоря Денисова вовремя. Против "Спартака" он наверняка отметит дебют в вашей команде?

– Денисов нужен "Локомотиву", но по его участию в игре со "Спартаком" еще не решено. У нас на позиции центрального полузащитника хорошая конкуренция, и на поле выйдет сильнейший игрок на данный момент.

– Как прошло знакомство новичков с командой?

– Оказалось приятным. Мне очень нравится, как Игорь Денисов и Игорь Портнягин тренируются, готовятся к ответственному матчу со "Спартаком". Впрочем, то же самое могу сказать и обо всей команде.

– Вы не упомянули еще Бориса Ротенберга.

– Он пока работает по индивидуальной программе, но в ближайшие дни присоединится к общей группе.

– Последние события в "Локомотиве" и "Спартаке" заинтриговали болельщиков, не думаете, что на трибунах в Тушино будет аншлаг?

– Был бы очень рад этому, и приглашаю на матч всех наших болельщиков, поддержка которых команде сейчас очень нужна. (Павел АЛЕШИН)