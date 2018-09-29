Юрий Семин: "Фернандеш - лучший игрок "Локомотива". Хочу, чтобы он остался"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча девятого тура РПЛ с "Ахматом" (2:0) рассказал о состоянии Игоря Денисова и контракте Мануэла Фернандеша.

- Что с Игорем Денисовым?

- Мы живем завтрашним днем. Не более. Хорошее настроение, выиграли. А как выздоровеет Денисов, посмотрим. У нас всего 20 игроков. Одни травмированы, другие в плохих кондициях. 20 - это не так много. Команды, играющие в Лиге чемпионов, имеют очень сложный график. Еще будет Кубок, перелеты. В Англии - 100-200 километров переезды на автобусе. Иной раз говорим, что надо играть так часто, как в Англии.

- Как дела с продлением контракта с Фернандешем?

- Фернандеш - наш лучший игрок. Хочу, чтобы он остался. Он сделал для нас очень много. Это мое мнение. А будут ли переговоры - не мой вопрос. Фернандеш - тот человек, который учит молодежь играть в хороший футбол. Ему нужно отдать должное. При всей этой ситуации он не обращает внимания на контракт. Я восхищаюсь им.

- Команда вернулась в чемпионскую гонку?

- Сложно. "Зенит" нас обыграл. Да и он всех превосходит по очкам. "Локомотив" всегда борется до последнего. Пока "Локо" все не проиграл, будет бороться.

"Шальке" выиграл у "Майнца" сегодня. Готовиться будем завтра. Нужен полный стадион. Будет некрасиво, если не заполним арену на Лиге чемпионов. Сейчас вы видите - нет очков, нет людей на трибунах. (Ярослав Сусов)

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