Виталий Шашков: "Крылья Советов" максимально близки к подписанию контракта с Глебом"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал "СЭ" о будущем переходе полузащитника Александра Глеба. Он отметил, что контракт с 35-летним белорусом может быть подписан в ближайшие один-два дня.

– Александр Глеб проходит медицинское обследование в "Крыльях Советов", – сказал Шашков. – Прекрасно знаем этого футболиста, у нас с ним хорошие отношения. Мы максимально близки к тому, чтобы подписать с ним контракт.

– Когда планируете оформить документы?

– В ближайшие один-два дня.

– На какой срок рассчитываете подписать контракт?

– Еще обсудим с футболистом этот момент.

– Он переходит как свободный агент?

– Да.

– Кто был инициатором приглашения Глеба в команду?

– Это обоюдное решение. Мы рассматривали ряд кандидатов, и Глеб идеально подходит "Крыльям". Как и "Крылья" Александру.

– Многие обращают внимание на возраст футболистов. Глебу – 35. Не смущает?

– Ни в коем случае. Александр – профессионал, следит за здоровьем. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, которое, уверен, принесет результат. (Сергей АСТАХОВ)