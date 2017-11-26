Виктор Гончаренко: "Допинг в футболе? В ЦСКА с этим строго, ведется учет"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Рубином" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что в игре с казанцами всегда важна реализация. Кроме того, специалист отметил характер армейцев.
– В игре с "Рубином" важна реализация. Моментов всегда мало,но когда мы забили, то сохранили концентрацию. Отмечу характер команды. Много игр проходим, но спада нет.
– Россиян обвиняют в применении допинга.
- Большей глупости сложно придумать, чем применять допинг в футболе. Думаю, что преддверии чемпионата мира-2018 эта ерунда вылазит. Не думаю, что в футболе допинг вообще применим. Одно дело, когда с помощью допинга можно развить скорость или выносливость, но тут все в комплексе. Что-то может попасть по незнанию, но у нас все строго, ведется учет. Думаю, что это вброс. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Океан
А Еременко и не в курсе, что в цска учет идет...или в команде знали, что он употреблял?
16:56
shpasic
Ерёменко уже учли, Дзагоев в уме.
16:51
nickkiol
Shast1983.83 но у нас все строго, ведется учет- Это как? Выдают по талонам? - Нет. Только кокс
16:46
greyk
Учет принятого допинга?))))))))))))))))))
16:29
Shast1983.83
но у нас все строго, ведется учет- Это как? Выдают по талонам?
16:23