16:12 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Допинг в футболе? В ЦСКА с этим строго, ведется учет"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Рубином" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что в игре с казанцами всегда важна реализация. Кроме того, специалист отметил характер армейцев.

– В игре с "Рубином" важна реализация. Моментов всегда мало,но когда мы забили, то сохранили концентрацию. Отмечу характер команды. Много игр проходим, но спада нет. 

– Россиян обвиняют в применении допинга.

- Большей глупости сложно придумать, чем применять допинг в футболе. Думаю, что  преддверии чемпионата мира-2018 эта ерунда вылазит. Не думаю, что в футболе допинг вообще применим. Одно дело, когда с помощью допинга  можно развить скорость или выносливость, но тут все в комплексе. Что-то может попасть по незнанию, но у нас все строго, ведется учет. Думаю, что это вброс. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Рубин - ЦСКА

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Океан

А Еременко и не в курсе, что в цска учет идет...или в команде знали, что он употреблял?

16:56

shpasic

Ерёменко уже учли, Дзагоев в уме.

16:51

nickkiol

Shast1983.83 но у нас все строго, ведется учет- Это как? Выдают по талонам? - Нет. Только кокс

16:46

greyk

Учет принятого допинга?))))))))))))))))))

16:29

Shast1983.83

но у нас все строго, ведется учет- Это как? Выдают по талонам?

16:23