Виктор Гончаренко: "Допинг в футболе? В ЦСКА с этим строго, ведется учет"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Рубином" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что в игре с казанцами всегда важна реализация. Кроме того, специалист отметил характер армейцев.

– В игре с "Рубином" важна реализация. Моментов всегда мало,но когда мы забили, то сохранили концентрацию. Отмечу характер команды. Много игр проходим, но спада нет.

– Россиян обвиняют в применении допинга.

- Большей глупости сложно придумать, чем применять допинг в футболе. Думаю, что преддверии чемпионата мира-2018 эта ерунда вылазит. Не думаю, что в футболе допинг вообще применим. Одно дело, когда с помощью допинга можно развить скорость или выносливость, но тут все в комплексе. Что-то может попасть по незнанию, но у нас все строго, ведется учет. Думаю, что это вброс. (Артур ЕНИКЕЕВ)