Вадим Скрипченко: "У меня нет претензий к игрокам по матчу с "Арсеналом"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 28-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:2) отметил, что на его команду давит турнирное положение. Махачкалинцы после 28 туров занимают 14-е место в турнире с 24 очками.

– Главный эпизод встречи был во втором тайме, когда Олег Данченко прошел по флангу и выкатил мяч под удар Поку. Стопроцентный момент, и я думаю, что если бы Поку его реализовал, то как минимум мы в этой игре набрали бы очки. Претензий к команде нет, команда сегодня играла хорошо. Немного давит на нас турнирная ситуация, ребята в целом очень стараются одержать победу и сломать тенденцию последних туров, когда у нас не получается добиться положительного результата.



К сожалению, этого недостаточно, чтобы набирать очки и тем более побеждать. В целом, считаю, игра была равная. Как в нашем исполнении, так и в исполнении "Арсенала" были хорошие моменты. Думаю, матч понравился зрителям, но нам этот результат удовлетворения не принес.

– "Арсенал" сегодня забил два мяча после розыгрыша угловых. Ваша команда оказалась не готова к таким розыгрышам стандартов?

– Туляки не создали нам проблем после прямых подач с углового флажка, а после розыгрышей – да, действительно, сложности возникли. К сожалению, недосмотрели, будем разбираться. Сейчас по горячим следам не стоит говорить о том, что были допущены какие-то ошибки. Мы уделяем достаточно много внимания действиям в обороне при розыгрыше стандартных положений.

– Вы сказали, что ключевой момент был во втором тайме, когда не забил Поку. Что там было определяющим – мастерство вратаря или нападающий пробил не лучшим образом?

– Я думаю, что Левашов занял правильную позицию, а удар был по центру. Если бы Поку пробил в угол, выручить было бы тяжело. Наверное, не хватило исполнительского мастерства. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)