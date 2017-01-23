13:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" объявил о подписании Бикфалви

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Полузащитник Эрик Бикфалви подписал контракт с "Уралом", информирует пресс-служба екатеринбуржцев. Соглашение с хавбеком рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год. 28-летний румын уже присоединился к команде. 

Текущий сезон Бикфалви начал в "Томи". Он провел за клуб 15 матчей в чемпионате России, забив три гола и отдав одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что томичи из-за финансовых трудностей готовы расторгнуть контракт с футболистом по обоюдному согласию сторон.

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