"Урал" объявил о подписании Бикфалви

Полузащитник Эрик Бикфалви подписал контракт с "Уралом", информирует пресс-служба екатеринбуржцев. Соглашение с хавбеком рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год. 28-летний румын уже присоединился к команде.

Текущий сезон Бикфалви начал в "Томи". Он провел за клуб 15 матчей в чемпионате России, забив три гола и отдав одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что томичи из-за финансовых трудностей готовы расторгнуть контракт с футболистом по обоюдному согласию сторон.