"Урал" объявил о подписании Бикфалви

Полузащитник Эрик Бикфалви подписал контракт с "Уралом", информирует пресс-служба екатеринбуржцев. Соглашение с хавбеком рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год. 28-летний румын уже присоединился к команде.
Текущий сезон Бикфалви начал в "Томи". Он провел за клуб 15 матчей в чемпионате России, забив три гола и отдав одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что томичи из-за финансовых трудностей готовы расторгнуть контракт с футболистом по обоюдному согласию сторон.
ОФИЦИАЛЬНО: #ФКУрал заключил контракт по схеме 2,5 + 1 с Эриком #Бикфалви! pic.twitter.com/M2zGn8cgZX– ФК Урал (@FCURAL) 23 января 2017 г.
Mundial
Урал красавцы самый стоящий трансфер...Остался форвард и можно закругляться
13:48