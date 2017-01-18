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"Уфа" расторгла контракт с Фоминым

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Полузащитник Семен Фомин и "Уфа" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба. Хавбек перешел в уфимскую команду летом 2015 года из московского "Торпедо" и провел в прошлом сезоне 15 матчей, в которых забил два мяча.

В этом сезоне Фомин не выходил на поле из-за полученной травмы. Игрок сейчас планирует набрать игровые кондиции, после чего будет искать новую команду.

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/61-klub/3831-semen-fomin-pokidaet-fk-ufa

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