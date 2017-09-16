У Панченко повреждение крестообразных связок колена

Форвард "Динамо" Кирилл Панченко прошел медобследование по поводу травмы колена, полученной им в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1). МРТ выявило повреждение крестообразных связок колена. Теперь 27-летнему футболисту потребуется операция. Срок восстановления в таких случаях обычно составляет около полугода. (Сергей ЕГОРОВ)

В нынешнем сезоне Панченко принял участие в 10 матчах премьер-лиги, отметившись четырьмя голами. Также на счету форварда одна игра за сборную России.