Уличная атлетика при поддержке Datsun
17:03 | Футбол — РФПЛ

У Панченко повреждение крестообразных связок колена

6

Форвард "Динамо" Кирилл Панченко прошел медобследование по поводу травмы колена, полученной им в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1). МРТ выявило повреждение крестообразных связок колена. Теперь 27-летнему футболисту потребуется операция. Срок восстановления в таких случаях обычно составляет около полугода. (Сергей ЕГОРОВ)

В нынешнем сезоне Панченко принял участие в 10 матчах премьер-лиги, отметившись четырьмя голами. Также на счету форварда одна игра за сборную России.

6
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Островзаячий

DoNNyJuaNito Увы, но Динамо обратно в ФНЛ_____Плакал стадион. Может открытый бассейн.

17:24

DoNNyJuaNito

Увы, но Динамо обратно в ФНЛ

17:12

Kot, kotoryi

До конца сезона...

17:11

Serenky25

Теперь Паша Спечкибряк одна надежда..

17:11

tryam

на ровном месте

17:09

grroznyi85

ППЦ

17:05