У Глушакова есть неожиданный вариант с арендой. Его ждут "Крылья Советов"

Одним из футболистов "Спартака", уход которого будет рассматриваться клубом в зимнее трансферное окно, является полузащитник Денис Глушаков. 31-летний хавбек подвергся критике со стороны болельщиков красно-белых, а также не впечатлил руководство своей игрой после возвращения из дубля. При этом контракт хавбека действителен еще полтора сезона, а его зарплата составляет 2,5 миллиона евро в год.

По данным обозревателя "СЭ" Сергея Егорова, на трансферном рынке всерьез обсуждают возможность перехода Глушакова в "Крылья Советов" на правах аренды. Впрочем, по одной из версий, хавбек не так давно расстался с агентом Павлом Андреевым, который помогает самарцам, и это способно осложнить сделку.

В текущем сезоне Глушаков провел 11 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями.

Полностью трансферный расклад по "Спартаку" читайте здесь