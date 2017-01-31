"Терек" проиграл "Работничкам"

"Терек" в товарищеском матче уступил "Работничкам" – 0:2. Грозненцев ждет еще четыре игры на сборе в Турции. Следующая запланирована на 3 февраля. Соперником "Терека" станет "Брно".

Ранее пресс-служба грозненцев сообщала, что матч с "Работничами" предваряла тренировка, направленная на силовую нагрузку. Просмотр в клубе проходит защитник из Камеруна Томас Либих, выступавший на родине за клуб Astres FC de Douala.

Товарищеский матч

"Терек" – "Работнички" – 0:2 (0:1)

"Терек": Гудиев, Уциев, Муслуев, Либих, Лебеденко, Торже, Кадыров, Пирис, Бацуев, Митришев, Мбенг.